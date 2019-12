Nos faltó el Mundial. La Selección Peruana Sub 17 no pudo clasificar a la Copa del Mundo en esta década 2010-2019, pero nos dejó algunos partidos, futbolistas y campañas para el recuerdo.

Sin dudas, la bicolor Sub 17 versión 2019 fue la mejor de este decenio. Mundialistas hasta pocos días antes del Sudamericano que se jugó en Lima, los planes cambiaron radicalmente al perder la sede de la Copa del Mundo. Estuvimos a nada de clasificar a la máxima cita del balompié.

Todo empezó en el Sudamericano de 2011. Los dirigidos por ‘Jota Jota’ Oré volvieron a Ecuador, pero sin suerte como en 2011. Eso sí, destacaron notablemente Andy Polo y Edison Flores, con tres goles cada uno. En 2013 el nivel fue más bajo, pero clasificaron al hexagonal final. Allí se vieron todas nuestras debilidades.

Con la base de los campeones del Sudamericano Sub 15 2015 y Juegos Olímpicos de la Juventud 2014, la Selección Peruana Sub 17 quedó eliminada en fase de grupos del Sudamericano 2015. Luis Iberico anotó cuatro goles. En 2017 las cosas no cambiaron.

La Selección Peruana Sub 17 de 2019 se metió al corazón de los hinchas por su buen nivel. Estuvo a un gol de clasificar al Mundial, el cual debieron ser anfitriones, aún así su campaña es la mejor de la historia de la bicolor en el Sudamericano.

La década 2010-2019 de la Selección Peruana Sub 17 Sudamericano PJ G E P GF GC Situación DT Ecuador 2011 4 1 1 2 8 9 Fase de Grupos (4°) Juan J. Oré Argentina 2013 9 1 1 7 8 19 Hexagonal Final (6°) Edgar Texeira Paraguay 2015 4 0 1 3 4 11 Fase de Grupos (5°) Juan J. Oré Chile 2017 4 0 0 4 2 11 Fase de Grupos (5°) Juan J. Oré Perú 2019 9 3 4 2 11 9 Hexagonal Final (5°) Carlos Silvestri TOTAL 30 5 7 18 33 59

El gol de Mathías Llontop ante Uruguay, en la última fecha del Sudamericano 2019, fue el más gritado de la década. (Foto: Fernando Sangama)

La Selección Peruana Sub 17 ganó cinco de 30 partidos en los Sudamericanos de la década 2010-2019. Tres de estos fueron con Carlos Silvestri como entrenador en 2019. Él junto a Edgar Texeira llevaron a Perú al hexagonal final. El histórico ‘Jota Jota’ Oré dirigió más partidos (12) sin mayores éxitos lamentablemente.

Luis Iberico fue el goleador de la Selección Peruana Sub 17 con cuatro anotaciones, todas en 2015. El delantero fue capitán de ese plantel, del cual se esperó mucho, aún así no ganó ninguno de sus partidos.

Los 33 goles de Perú Sub 20 en los Sudamericanos de la década 2010-2019 Goles Futbolistas 4 Luis IBERICO 3 Yuriel CELI , Luiz DA SILVA , Nicolás FIGUEROA , Edison FLORES , Renzo GARCÉS , Óscar PINTO , Andy POLO 2 Dangelo ARTIAGA 1 Horacio BENINCASA , Rafael CAIPO , Raziel GARCÍA , Mathías LLONTOP , Leonardo MIFFLIN , Gonzalo SÁNCHEZ

Luis Iberico anotó dos dobletes (ante Venezuela y Colombia) en el Sudamericano Sub 17 de 2015. (Foto: Agencias)

Son 101 futbolistas los que disputaron al menos un partido por nuestro combinado patrio en los torneos oficiales de este decenio. José Bolivar fue el único que lo hizo en dos años distintos, aún así está muy lejos de los siete que más jugaron, con 9 partidos.

Esos siete futbolistas con más presencias en la década son Kluiverth Aguilar, Alesandro Burlamaqui, Joao Grimaldo, Mathías Llontop, Joao Montoya, Óscar Pinto y Massimo Sandi.

Arqueros de Perú Sub 17 en los Sudamericanos de la década 2010-2019 Futbolista PJ G MJ TA TR Año Juniors BARBIERI 7 -14 630’ 1 0 2013 Alejandro DUARTE 3 -9 270’ 0 0 2011 Italo ESPINOZA 1 -3 90’ 0 0 2013 Fabrizio SALAZAR 2 -6 180’ 0 0 2017 Massimo SANDI 9 -9 810’ 0 0 2019 Carlos TORRES 2 -5 180’ 0 0 2017 Patricio TORRES 1 -2 90’ 0 0 2013 Andy VIDAL 1 0 90’ 0 0 2011 Pedro YNAMINE 4 -11 360’ 1 0 2015 Convocados, pero no jugaron: Tarek Bendeck, Ángel De la Cruz, Víctor Egoecheaga, Diego Enríquez, Edgar Schottland

Perú alineó a todos sus arqueros en los Sudamericanos Sub 17 de 2011 y 2013. (Foto: GEC)

Defensas de Perú Sub 17 en los Sudamericanos de la década 2010-2019 Futbolista PJ G MJ TA TR Año Luis ABRAM 9 0 721’ 1 0 2013 Kluiverth AGUILAR 9 0 810’ 3 0 2019 Fabricio ARAGÓN 1 0 68’ 1 0 2017 Brayan ARANA 3 0 244’ 2 0 2011 Miguel ARAUJO 3 0 205’ 0 1 2011 Horacio BENINCASA 4 1 360’ 1 0 2011 Renzo CASTRO 4 0 360’ 2 0 2015 Francisco DUCLÓS 8 0 720’ 2 0 2013 Anthony FUENTES 4 0 360’ 2 0 2017 César HERNÁNDEZ 3 0 229’ 0 0 2013 Junior HUERTO 1 0 90’ 1 0 2015 Camilo JIMÉNEZ 4 0 323’ 0 0 2013 Joseph JUÁREZ 2 0 67’ 0 0 2011 Mathías LLONTOP 9 1 787’ 2 0 2019 Steffano MEDINA 2 0 180’ 0 0 2017 Joao MONTOYA 9 0 810’ 0 0 2019 Junior MORALES 3 0 217’ 0 0 2013 Óscar PACHECO 2 0 180’ 0 0 2015 José RACCHUMICK 8 0 647’ 2 0 2019 Luis RIVAS 8 0 719’ 0 1 2013 José SÁNCHEZ 4 0 251’ 1 0 2019 Marco SARAVIA 2 0 180’ 0 0 2015 Renato TAPIA 4 0 224’ 0 0 2011 Carlos URQUIAGA 3 0 221’ 0 0 2011 Raimo VALLE 1 0 3’ 0 0 2011 Eder VILLALTA 2 0 180’ 1 0 2017 Wilson VIZCONDE 3 0 270’ 0 0 2011 Convocados, pero no jugaron: Martín Chang, Adrián Gutiérrez, Jesús Reyes, Franz Schmidt, José Soto

Kluiverth Aguilar fue el lateral derecho titular de la Selección Peruana Sub 17 de 2019 con quince años de edad. (Foto: Jesús Saucedo)

Volantes de Perú Sub 17 en los Sudamericanos de la década 2010-2019 Futbolista PJ G MJ TA TR Año Anthony AOKI 4 0 360’ 0 0 2017 Pedro AQUINO 1 0 76’ 0 0 2011 Hideyoshi ARAKAKI 3 0 111’ 0 0 2015 Cristian BENAVENTE 2 0 43’ 0 0 2011 Ricardo BRUNO 4 0 338’ 1 0 2015 Alessandro BURLAMAQUI 9 0 530’ 1 0 2019 Nelson CABANILLAS 4 0 130’ 0 0 2017 Julio CABELLOS 6 0 304’ 1 0 2013 Rafael CAIPO 5 1 389’ 4 0 2019 Luis CANO 4 0 360’ 1 0 2017 Wilder CARTAGENA 4 0 360’ 2 0 2011 Yuriel CELI 8 3 715’ 4 0 2019 José CORRALES 2 0 135’ 0 0 2015 Pedro DE LA CRUZ 5 0 276’ 0 0 2019 Jeremy ESCATE 5 0 237’ 0 0 2019 Vasco FRY 1 0 22’ 0 0 2017 Renzo GARCÉS 7 3 441’ 4 1 2013 Raziel GARCÍA 3 1 152’ 2 0 2011 Pierre LARRAURI 1 0 21’ 0 0 2011 Mauricio MATZUDA 3 0 231’ 0 0 2017 Fernando MELGAR 2 0 180’ 1 0 2017 Jesús MENDIETA 4 0 327’ 0 0 2015 Leonardo MENDOZA 8 0 720’ 2 0 2013 Carlos MEZA 1 0 45’ 0 0 2019 Leonardo MIFFLIN 2 1 157’ 0 0 2017 Diego NACIÓN 4 0 292’ 0 0 2017 Claudio NAMOC 3 0 137’ 1 0 2013 Christopher OLIVARES 3 0 212’ 1 0 2015 Fredy ONCOY 2 0 180’ 0 0 2017 Paul PAJUELO 1 0 56’ 0 0 2015 Enmanuel PÁUCAR 9 0 754’ 1 0 2013 Anthony QUIJANO 2 0 80’ 0 0 2015 Christian SÁNCHEZ 3 0 94’ 2 1 2015 Kelvin SÁNCHEZ 4 0 360’ 0 0 2015 Edison SILVA 3 0 226’ 0 0 2011 Yasser TAPULLINA 1 0 26’ 0 0 2011 Martín TÁVARA 4 0 300’ 0 0 2015 Diego TEMOCHE 3 0 120’ 0 0 2017

Anthony Aoki fue el capitán de la Selección Peruana Sub 17 de 2017. (Foto: Agencias)

Delanteros de Perú Sub 17 en los Sudamericanos de la década 2010-2019 Futbolista PJ G MJ TA TR Año Dangelo ARTIAGA 8 2 709’ 2 0 2013 John BARRUETA 2 0 85’ 0 0 2013 José BOLÍVAR 5 0 282’ 0 0 2015 y 2017 Sebastián CAVERO 7 0 467’ 1 0 2019 Luiz DA SILVA 7 3 414’ 1 0 2013 Nicolás FIGUEROA 8 3 616’ 1 0 2019 Edison FLORES 4 3 338’ 1 0 2011 Renzo GALINDO 4 0 359’ 0 0 2017 Paulo GALLARDO 1 0 45’ 0 0 2017 Joao GRIMALDO 9 0 599’ 1 0 2019 Luis IBERICO 4 4 360’ 0 0 2015 Didier LA TORRE 2 0 90’ 1 0 2019 Óscar PINTO 9 3 501’ 1 0 2019 Andy POLO 4 3 360’ 1 0 2011 Carlos ORBEGOSO 4 0 140’ 0 0 2013 Edhu OLIVA 5 0 248’ 0 0 2013 Fernando PACHECO 2 0 29’ 0 0 2015 Junior PONCE 4 0 339’ 1 0 2011 Roberto REYNA 4 0 278’ 1 0 2015 Carlos RUÍZ 2 0 135’ 0 0 2019 Gonzalo SÁNCHEZ 3 1 173’ 0 0 2017 Roberto SIUCHO 7 0 346’ 0 0 2013