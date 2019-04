Cambió de horario para el partido clave entre Perú vs. Uruguay por el Sudamericano Sub 17 El próximo choque de la Selección Peruana por el Sudamericano Sub 17 cambió de horario y ya no se jugará a las 9:10 p.m.

Perú vs. Ecuador EN DIRECTO EN VIVO ONLINE juegan por el pase al hexagonal final del Sudamericano Sub 17. (FPF) La Selección Peruana chocará ante Uruguay por la última fehca del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17. (FPF)