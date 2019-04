No se guardó nada: Pedro García arremetió contra Argentina y Pablo Aimar, tras eliminación de la ‘bicolor’

Crítico – como siempre – Pedro Eloy García , no dudó en utilizar sus redes sociales para hacer extensiva su ‘bronca’. Al reconocido periodista de Movistar Deportes le desagradó y mucho la actuación de Argentina ante Ecuador. Los de Pablo Aimar cayeron goleados de manera sorpresiva y Perú , por diferencia de goles, se quedó sin el Mundial de Brasil 2019.

“Nunca en mi vida vi a un equipo cantar muy feliz el "y ya lo ve, y ya lo ve, somos campeones otra vez...!" después de comerse cuatro goles! Y menos a un equipo argentino. Fea nota, en serio”, afirmó Pedro Eloy en su cuenta de Twitter.

Y como si fuera poco, Pedro Eloy ironizó con la ‘chapa’ del técnico de Argentina. “Le decían Payasito. Buena chapa, su equipo hoy fue una payasada”, agregó.

Por su parte, el técnico de la Selección Peruana Sub 17, Carlos Silvestri, prefirió no ahondar sobre el abultado resultado que sufrió Argentina ante Ecuador. Pero si manifestó sentirse “sorprendido” porque los de Pablo Aimar no compitieron ante los norteños.

Pese a la dramática eliminación de Perú, el hincha reconoce el esfuerzo de la Selección Sub 17. De hecho, estos nuevos valores tendrán que seguir puliendo su talento para alcanzar la profesionalización.



Mathías Llontop, autor del tercer gol ante Uruguay, habló con Depor. (Video: Eduardo Combe)

