Selección Peruana Sub-18 venció a Uruguay. (Foto: FPF)
Selección Peruana Sub-18 venció a Uruguay. (Foto: FPF)

La selección peruana, categoría Sub 18, derrotó 0-1 a Uruguay jugando en condición de visita en el Complejo Celeste de la AUF. De esta manera, puso fin a su gira en la fecha FIFA, donde también tuvo participación la escuadra mayor en un amistoso ante Chile.

El cuadro nacional, dirigido por el profesor Carlos Silvestri, impuso condiciones y logró un importante resultado gracias al gol anotado por Jair Moretti a los 36′ minutos del segundo tiempo.

Perú alineó con Fabrisio Mesías, Duham Ballumbrosio, Aitor León, Jussepi García, Rafael Guzmán, Francesco Andrealli, Jair Moretti, Braidy Paz, Piero Cari y Nicolás Rengifo.

De esta manera, La Bicolor Sub 18 cerró su gira internacional por Montevideo. En el primer partido amistoso, jugado el martes 7 de octubre, el seleccionado “Charrúa” venció 2-1 a Perú.

Selección Peruana Sub-18 venció a Uruguay. (Foto: FPF)
Selección Peruana Sub-18 venció a Uruguay. (Foto: FPF)

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS