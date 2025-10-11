Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Selección Peruana Sub-18 venció 1-0 a Uruguay por amistoso en Montevideo
La selección peruana, categoría Sub 18, derrotó 0-1 a Uruguay jugando en condición de visita en el Complejo Celeste de la AUF. De esta manera, puso fin a su gira en la fecha FIFA, donde también tuvo participación la escuadra mayor en un amistoso ante Chile.
El cuadro nacional, dirigido por el profesor Carlos Silvestri, impuso condiciones y logró un importante resultado gracias al gol anotado por Jair Moretti a los 36′ minutos del segundo tiempo.
Perú alineó con Fabrisio Mesías, Duham Ballumbrosio, Aitor León, Jussepi García, Rafael Guzmán, Francesco Andrealli, Jair Moretti, Braidy Paz, Piero Cari y Nicolás Rengifo.
De esta manera, La Bicolor Sub 18 cerró su gira internacional por Montevideo. En el primer partido amistoso, jugado el martes 7 de octubre, el seleccionado “Charrúa” venció 2-1 a Perú.