Selección Peruana Sub 20: fixture de los partidos de la 'bicolor' en el Sudamericano de Chile

La Selección Peruana Sub 20 trabaja a doble turno en la Videna para disputar el Sudamericano Sub 20 de Chile. La 'bicolor' debutará el viernes 18 de enero ante Uruguay por el Grupo B de la competencia.

Daniel Ahmed delinea el once para el debut, en la última práctica formó con: Emile Franco; Fabio Rojas, Marco Saravia; Carlos Huerto, Dylan Carlo; Jesús Pretell, Walter Tandazo, Fernando Pacheco, Oslimg Mora y Christopher Olivares.

Selección Peruana Sub 20 Jóvenes a la obra, la columna del Director



La Selección Peruana Sub 20 integra el grupo B junto a Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Y desde allí buscará meterse en el hexagonal final que otorga cuatro cupos al Mundial de Polonia.

El Grupo A del Sudamericano Sub 20 está conformado por las selecciones de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela.

El XXIX Campeonato Sudamericano Sub 20 se jugará desde el 17 de enero hasta el 10 de febrero, en las ciudades de Rancagua (estadio El Teniente), Talca (estadio El Fiscal) y Curicó (estadio La Granja).

Selección Peruana Sub 20: el fixture completo de la 'bicolor'

FECHA 1 (viernes 18 de enero)

Estadio: El Fiscal, Talca

Ecuador vs. Paraguay (3.10 p.m.)

Uruguay vs. Perú (5:30 p.m.)



FECHA 2 (domingo 20 de enero)

Estadio: La Granja, Curicó

Paraguay vs. Argentina (3.10 p.m.)

Uruguay vs. Ecuador (5.30 p.m.)

*Perú descansa



FECHA 3 (martes 22 de enero)

Estadio: El Fiscal, Talca

Argentina vs. Ecuador (3.30 p.m.)

Paraguay vs. Perú (5.30 p.m.)



FECHA 4 (jueves 24 de enero)

Estadio: La Granja, Curicó

Perú vs. Ecuador (3.30 p.m.)

Uruguay vs. Argentina (5.30 p.m.)



FECHA 5 (sábado 26 de enero)

Estadio: El Fiscal, Talca

Argentina vs. Perú (3.10 p.m.)

Uruguay vs. Paraguay (5.30 p.m.)



*Todo en hora peruana