La llegada de José Del Solar a la Unidad Técnica de Menores de la FPF, hace unos días, llenó de ilusión al director técnico nacional, quien se encargó de confirmar que volverá a dirigir pronto a un combinado blanquirrojo, aunque ello no se dará de manera inmediata.

“No hay manera de conseguir resultados si no se trabaja y sobre todo con chicos jóvenes. Voy a comenzar a trabajar con chicos de la sub 20, sub 17 y sub 15, y voy a ser entrenador de la sub 20 después del Sudamericano que se juega ya”, sostuvo el exentrenador de César Vallejo en diálogo con Radio Ovación.

Por otro lado, ‘Chemo’ Del Solar confesó que se vio sorprendido por la oferta que llegó, desde la Videna, por él. A pesar de ello, no dudó en decirle que sí a la FPF, ya que se vio motivado para realizar su aporte a la Selección Peruana, desde su tribuna.

“Me sorprendió la propuesta. No me lo esperaba en estos momentos, pero luego de hablar con el presidente de la FPF (Agustín Lozano) y de reunirme con Juan Reynoso y Juan Carlos Oblitas, me pareció súper atractiva la posibilidad de desarrollar este trabajo y por eso estoy acá”, agregó.

El último desafío previo al Sudamericano

La Selección Peruana ya conoce el camino a seguir en el Sudamericano Sub 20, que se disputará los meses de enero y febrero del 2023; y antes de alistar sus maletas para viajar a tierras ‘cafeteras’ -Colombia será sede del torneo internacional de la Conmebol-, la bicolor tendrá una última prueba ante Bolivia en la Videna.

Este miércoles 4 de enero, la bicolor utilizó sus redes sociales para anunciar el encuentro frente al país altiplánico, el cual se jugará el jueves 12 de enero, justo antes de enrumbar para Colombia.





