El Director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), José Guillermo del Solar, habló en conferencia de prensa sobre cómo llega la Selección Peruana Sub-23 en su etapa de preparación, la misma que viajará la próxima semana a Venezuela, para disputar el Preolímpico, que definirá los dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024. En dicha rueda también dio a conocer la lista de convocados al certamen continental, dejando fuera a algunos nombres, como el de Fabrizio Roca, que incluso fue desconvocado los días previos. ¿Qué dijo al respecto?

Al ser consultado por aquella decisión, la cual también generó una respuesta por parte del jugador, el DT se mostró enfático al sostener que no fue el único que no consideró para su lista definitiva. “Me gustaría que me preguntaran no solo por Fabrizio Roca, sino por todos los que han salido. También salieron Cavero, Aaron Sánchez, Juan Quiñones”, comentó a los medios de comunicación.

Sin embargo, hay que señalar que el mismo Roca también habló del tema, sosteniendo que “estoy trabajando diferenciado, porque sentí una molestia, pero fue aquí. [...] El profesor (‘Chemo’ del Solar) y la gente de ahí tendrá sus motivos de por qué me sacaron”. A esto, ‘Chemo’ respondió que “públicamente jamás cuestionaré a ningún futbolista, es buen chico y le he dicho cuáles fueron las razones del por qué lo desconvoqué. Esos motivos quedan entre el futbolista y yo”.

