Selección Peruana sumó nuevo sponsor tras la clasificación al Mundial Rusia 2018 [VIDEO]

Sumó un nuevo sponsor. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) cerró un nuevo convenio de auspicio con el Grupo Gloria, una reconocida marca que se suma tras la clasificación de la Selección Peruana al Mundial Rusia 2018.

A través de este convenio, el cual se extiende hasta el 31 de diciembre del 2022, Gloria se convierte en “Patrocinador Plata” de las selecciones nacionales de fútbol. Asimismo, “Patrocinador Oro” de los torneos de menores “Creciendo con el Fútbol” (sub 8 – sub 12) y “Torneo Centenario (sub 15 – sub 17).

Christian Cueva pidió disculpas a los hinchas de Sao Paulo por la publicación en su Instagram

"Desde nuestro ingreso, nos hemos comprometido con el presente y el futuro del fútbol peruano. Por ello, dentro del plan centenario 2020, siempre pensamos cómo podemos mejorar el fútbol en el país”, afirmó el presidente de la FPF, Edwin Oviedo.

Oviedo aprovechó la oportunidad para agradecer al hincha peruano por el apoyo y al grupo de trabajo con el que comparte un mismo objetivo. "Quiero agradecer a los hinchas que durante estos tres años apoyaron a la Selección Peruana y agradecerles por el cariño al profesor Ricardo Gareca", declaró.

El Gloria se suma al proyecto de nutrición que trabajan dentro de la Federación Peruana de Fútbol y aportará productos básicos para el desarrollo del deportista nacional.

La clasificación al Mundial de Rusia 2018 ha hecho que la Selección Peruana sea un producto en el cual todos desean invertir y, por ello, la FPF cerró el patrocinio de esta empresa láctea.

El evento se llevó a cabo en la Videna y contó con la presencia del Presidente de la FPF Edwin Oviedo, el Secretario General Juan Matute, el Director deportivo Juan Carlos Oblitas, Ricardo Gareca, Daniel Ahmed, el Gerente de Asuntos Corporativos de Gloria, Juan Malpartida del Pozo y la Gerenta del Departamento de Nutrición de Gloria, Youmi Paz.

¿Raúl Ruidíaz en Esto es Guerra para reforzar a los Leones? [VIDEO]



¿Raúl Ruidíaz en Esto es Guerra para reforzar a los Leones? (América)

LEE TAMBIÉN

► Claudio Pizarro se disfrazó de Robin Hood para el 'Carnaval de Colonia' [VIDEO]



► Instagram: Beto Da Silva disfrutó primera aventura desde que llegó a Argentinos Juniors [VIDEO]



► Paolo Guerrero: "Gareca quiere que llegue preparado al Mundial"



► Perú en Rusia 2018: ¿Alberto Rodríguez se lesionó con Junior de Barranquilla?