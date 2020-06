Italia había salido campeón mundial en 1934 y 1938. Habían pasado muchos años, pero no dejaba de ser una potencia del fútbol. En sus filas tenía a cracks de la talla de Dino Zoff, Marco Tardelli y Paolo Rossi. Ese era el rival al que la Selección Peruana tenía que enfrentar luego de un empate amargo y sin goles en el debut ante Camerún.

Italia tampoco llegaba bien. En su estreno, igualó con Polonia y dejó muchas dudas. Era la primera vez que la bicolor y la azzurri se veían las caras. España 1982 fue el lugar de encuentro y era la oportunidad para exponernos ante los ojos de todo el planeta. Eso sí, una derrota sería fatal para las aspiraciones de ambos de seguir con vida en el Mundial.

Un punto anímico

Nuestra selección había demostrado en los amistosos previos no tenerle miedo a sus rivales.Le había ganado a Francia en el mismo Parque de los Príncipes. Tim, técnico de los nuestros, decidió otra vez poner desde el inicio a Teófilo Cubillas, que en ese momento no se encontraba en su mejor nivel. Así, Julio César Uribe sería reubicado en la delantera.

Bruno Conti adelantó a los 18′ y Rubén Díaz igualó a los 83′. Hubo una falta a Juan Carlos Oblitas que pudo ser penal para los nuestros, pero el árbitro no lo cobró. El 1-1 fue justo. Italia luego saldría campeón mundial y nunca más lo volvimos a enfrentar. Solo por Mundiales, nos sucedió lo mismo también con Marruecos (1970), Irán (1978), Camerún (1982) y Australia (2018).

Cuidado con el árbitro

Se jugaban veinte minutos del primer tiempo y el ‘Patrón’ Velásquez chocó, de manera involuntaria, con el árbitro Walter Eschweiler. El alemán tuvo que ser atendido por los médicos de ambos países, ya que había perdido un diente tras el impacto. Hasta el día de hoy, en cualquier entrevista que se le haga, aún se comenta sobre esta anécdota.

LA FICHA

PERÚ (1): 21 Ramón Quiroga; 2 Jaime Duarte, 15 Rubén Díaz (C), 3 Salvador Salguero, 16 Jorge Olaechea; 6 José Velásquez, 8 César Cueto, 10 Teófilo Cubillas; 7 Gerónimo Barbadillo (5 Germán Leguía, 65′), 11 Juan C. Oblitas, 9 Julio C. Uribe (19 Guillermo La Rosa, 65′). DT: Tim.

ITALIA (1): 1 Dino Zoff (C); 6 Claudio Gentile, 7 Gaetano Scirea, 5 Fulvio Collovati, 4 Antonio Cabrini; 11 Gianpiero Marini, 14 Marco Tardelli, 9 Giancarlo Antognoni; 16 Bruno Conti, 19 Francisco Graziani, 20 Paolo Rossi (15 Franco Causio, MT). DT: Enzo Bearzot.

GOLES: Díaz (83′)(PER); Conti (18′)(ITA)

TARJETAS AMARILLAS: Duarte (76′)(PER); Tardelli (52′)(ITA)

ÁRBITRO: Walter Eschweiler (ALE)

ESTADIO: Municipal de Balaídos - Vigo (ESP)

ASISTENCIA: 25,000 espectadores