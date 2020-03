La historia de la Selección Peruana, quizás, no es como todos quisiéramos. Por eso, cuando hay algún logro, lo celebramos a rabiar. Eso pasó el 19 de marzo de 1953, cuando la bicolor le ganó 1-0 a Brasil: no solo era la primera vez que superaba a la ‘Verdeamarelha’, sino también a un vigente campeón de Copa América.

Así sea un gran logro, como para no perder la costumbre, el desorden y la tensión reinaron en la previa. Dirigidos por el inglés William Cook, Perú era sede de la Copa América de 1953. El debut de Perú, y estreno del remodelado Estadio Nacional, fue una inesperada derrota ante Bolivia. Seis días después, se le ganó a Ecuador, pero ante los problemas de Cook para dirigir (“More shooting, more shooting”, gritaba en inglés), se nombró al argentino Ángel Fernández como asistente.

Así se empató contra Chile y luego con Paraguay, que luego fue el primer partido que Perú ganó en mesa en su historia. La situación era insostenible y mientras Cook afirmaba que ante Brasil tenía “una especial táctica que espero sea bien empleada”, desapareció unos días. Al volver, vio al argentino y le gritó frente a todos los futbolistas “Get out (fuera de acá), Mister Fernández!". Esto le costó el despido.

En medio de todo esto, Perú debía enfrentar a Brasil, monarca del último campeonato sudamericano cuatro años antes, el 19 de marzo de 1953. Tan solo nombrar al rival era una combinación de triunfos sin precedentes para la bicolor: jamás se le había ganado a Brasil ni a un vigente campeón de Copa América. La tarea era titánica para el cuadro nacional.

Ángel Fernández y compañía en el camerín celebrando el triunfo peruano ante Brasil por la Copa América de 1953. (Foto: Archivo GEC)

El partido iba parejo, hasta que a los 61 minutos, Luis Navarrete se convirtió en el héroe del partido. Así describió su gol El Comercio: “Fue una jugada por el centro de la cancha. Navarrete toma la pelota de un corto rechazo y, cuando nadie se imaginaba lo que iba a hacer, tira al arco desde unos 25 metros. La pelota va hacia el ángulo alto y, pese al esfuerzo del formidable arquero Castilho, se produce el tanto”.

Pitazo final. Perú lograba un triunfo histórico por partida doble. Era nuestra primera victoria ante Brasil y un actual campeón de la Copa América. Esta victoria nos dejó con chances de quedarnos con el título del torneo en Lima, pero inesperadamente regresó Cook, Fernández amenazó con renunciar, el inglés fue sancionado y, producto de este desorden, Uruguay nos goleó 3-0, dejándonos sin chances. Un final inesperado.

¿Cuántas veces le ganamos a Brasil?

Ganarle a Brasil no era algo tan normal para la Selección Peruana. Desde su debut en 1927, tuvo que esperar hasta 1953 para ganarle por primera vez. Luego, no fue hasta la Copa América de 1975, el 30 de setiembre, cuando volvimos a celebrar ante la auriverde. Un doblete del ‘Loco’ Casaretto y un golazo de tiro libre de Teófilo Cubillas nos dieron un histórico 3-1 en Belo Horizonte, en el único triunfo oficial de la bicolor a domicilio en estos partidos.

Perú volvió a ganarle de visita el 28 de abril de 1985, esta vez por 1-0, pero era un amistoso en Brasilia. No fue hasta la llegada de Ricardo Gareca, tres décadas después, en que Perú acabó su espera para conseguir un nuevo triunfo ante los pentacampeones del mundo. Es más, con el ‘Flaco’ no fue una, sino dos las veces que hemos podido decir “yo vi a Perú ganarle a Brasil”.

El 12 de junio de 2016, por la Copa América Centenario, un polémico gol con la mano de Raúl Ruidíaz bastó para que Perú supere por 1-0 a Brasil y lo elimine del torneo. En Foxborough, la bicolor consiguió uno de sus últimos mejores triunfos y fue clave para el despegue del proceso de Gareca. El 10 de junio de 2019, en un amistoso, repetimos el mismo marcador, gracias a un gol agónico de Luis Abram en Los Angeles.

El gol de Raúl Ruidíaz le costó el puesto a Dunga como entrenador de Brasil. (Foto: Getty images)