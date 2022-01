Entre capacitaciones y reconstruyendo nuevos proyectos deportivos, en Medellín, así se reinventa Víctor Hugo Marulanda, el exdirector deportivo de Alianza Lima. Después de haber tocado fondo a través de la tormentosa campaña futbolística en 2020. Para el exjugador del Atlético Nacional, el Colombia-Perú, a jugarse el próximo viernes 28 de enero en Barranquilla, será determinante para ambas selecciones en su camino al Mundial de Qatar 2022.

Eso sí, advierte que la hinchada y el calor no serán los únicos aliados que tendrá el equipo de Reinaldo Rueda en el estadio Metropolitano, sino también el tema mental, aspecto que deberá fortalecer la blanquirroja en la cancha. El exseleccionado ‘cafetero’ también entró al área y respondió el interrogatorio sobre el año “frustrante”, como lo cataloga, vivido con Alianza Lima en 2020.

¿Considera el Colombia-Perú en Barranquilla una final de Eliminatorias?

Tanto para Colombia como para Perú será un partido muy determinante. Primero porque juegan entre sí, y se vuelve un partido con dos equipos, dos países, con aspiraciones de ir al Mundial de manera directa. Y lo otro, los partidos siguientes: Colombia con Argentina y Perú ante Ecuador, que terminan siendo otros clásicos. Los dos países van a tener una fecha crucial. Perú es uno de los equipos que mejor rendimiento ha tenido en las últimas jornadas, y hoy pelea puestos de clasificación.

¿El calor de Barranquilla será un plus para la selección de Reinaldo Rueda?

En Lima es época de verano, es una capital al nivel del mar, pero no es el mismo calor de Barranquilla, más tropical. Pero no solo es el sol para tener en cuenta, sino también la temperatura, la humedad. Aquí hay que hablar de un tema de hidratación. Al jugador colombiano le gusta jugar a ese horario (4:00 p.m.), también le puede costar, pero a nivel cultural siempre ha jugado a ese horario.

Será un partido que habrá que mirarlo desde un aspecto físico, como llegan los dos equipos, qué manejo se les darán por un tema de nutrición, hidratación, y demás cargas de entrenamientos. Me parece con la experiencia que tienen los cuerpos técnicos de Colombia y Perú, tendrán que llegar a ese minuto del partido con los jugadores en el mejor estado físico y atlético, además se vuelve un partido muy mental. Los pilares muy determinantes serán el tema físico, mental y táctico.

Sin Duván Zapata y con David Ospina entre algodones, ¿la responsabilidad del liderazgo y fútbol recae en el retorno de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado?

Duván está haciendo una campaña excepcional en Italia, Ospina es un portero que da jerarquía y seguridad, y James es un jugador que con o sin minutos tiene una técnica excepcional, pero Perú también tiene jugadores importantes. De los partidos que la gente en Sudamérica más quiere ver son los Colombia-Perú, porque tiene jugadores, y será un partido determinante para los dos, e influyente de confianza para llegar al próximo encuentro.

¿Qué jugadores peruanos considera que serán peligrosos de contrarrestar para Colombia?

Yo creo que, en algún momento, el fútbol peruano para el fútbol colombiano fue referente. Siempre he contado la historia de César Cueto, Guillermo La Rosa, Jorge Olaechea, José Velásquez, Eduardo Malásquez. Ahora hay en el fútbol peruano jugadores con una gran riqueza técnica. Gianluca Lapadula tiene una cultura europea muy importante, que es un gran definidor. Tiene en André Carrillo que está en una liga que va a crecer mucho más. Es un jugador con condiciones para Europa, es de esos jugadores que gusta en el medio colombiano por la destreza, habilidad. Son jugadores que cualquier selección los quisiera tener. Colombia también tiene jugadores muy influyentes.

Colombia se juega todas sus cartas y tendrán el estadio Metropolitano con un aforo al 100% de público ante Perú...

Cuando se ha hablado de la sede, la casa de la selección de Colombia es Barranquilla. Lo digo porque culturalmente es una fiesta completa. Todo el pueblo colombiano se dirige a Barranquilla, los que nos gusta fútbol y ver a la selección. Lo que se vive es único, cultural y le encanta al jugador colombiano, se vive realmente una gran fiesta, y de ahí comienza el partido.

¿Esperas que ambas selecciones clasifiquen al Mundial de Qatar?

Ahora hay una disputa por puntos, que el pueblo peruano hará fuerzas por ganar y nosotros por Colombia que gane, pero al final quisiéramos disfrutar por la cercanía, el afecto que hay entre los dos pueblos, verlos a los dos equipos en el Mundial. Nosotros tenemos una gran admiración por el fútbol peruano. El deporte es tan maravilloso que nos pone como competidor, pero no se pierde la confraternidad que es la amistad y el cariño entre los pueblos.

Cambiando de tema, ¿costó asimilar el fracaso de Alianza Lima versión 2020?

Son sentimientos encontrados. Primero porque ese año fue deportivamente un dolor para todo el pueblo aliancista, fue un momento muy difícil. Particularmente estuve tres a cuatro meses salido del contexto por el dolor. Fue una situación difícil por no haber encontrado el camino para llevar a Alianza a un punto muy alto. Aquí hay un tema de hinchada, de cariño, de afecto, que otras personas encontraron el camino y lo llevaron al título. Yo creo que hay sentimientos encontrados, disfrutando el momento que tiene Alianza. Esperando que este año a nivel de Copa Libertadores hagan un tema muy diferente a lo de los últimos años. Fue un año muy duro, de mucho aprendizaje, y la vida te va poniendo retos, hay veces que ganas, otras que pierdes, y en ese momento, me tocó perder.

¿Cuál es tu sentir de las críticas del hincha en contra de tu gestión como director deportivo en Alianza Lima 2020?

Yo creo que el hincha tiene todo el derecho a reclamar, a criticar, siempre y cuando lo hagan de manera constructiva. Es el dolor que uno siente ante una frustración. Uno pude mirar redes, y la gente puede estar no satisfecha, y tiene el derecho hacer la crítica. El ser humano puede tener el derecho al fracaso, y ese fracaso te puede volver a impulsar nuevas metas. El momento fue muy duro, quienes estuvimos ese año tenemos un momento de frustración, pero también después de más de un año encontrar un camino para entregar temas de conocimientos.

En el fútbol yo he tenido dos grandes amores: Atlético Nacional y Alianza Lima. Me tocó tener un título cuando era jugador y hacer campaña muy mala cuando fui directivo, así que son momentos que me siguen doliendo, pero la vida no va a terminar ahí. Yo he sido muy respetuoso con la gente, tienen todo el derecho a la crítica, pero que sea de manera constructiva. Es un tema pasional, pero le doy mucha importante a la gente que también te puede dar un consejo.

¿Seguiste la campaña de Alianza Lima en el 2021?

A la distancia muy contento con ese título. Así como hubo un momento tan bajo deportivamente en el 2020, hubo otro momento de éxtasis en el 2021. De parte mía quiero felicitarlos, uno sigue siendo hincha y se sigue alegrando de Alianza a la distancia.

Josepmir Ballón, capitán de Alianza y campeón; Oslimg Mora, reciente convocado a la selección absoluta; y Jean Deza, ya dejó el fútbol. ¿Qué opiniones tienes de cada uno?

Con cada uno hay una historia que contar. Con Ballón fue un tema de parte nuestra por su liderazgo, incluso, cuando yo estaba en Atlético Nacional (2016), lo teníamos en un listado, pues es un jugador con un reconocimiento en el fútbol peruano. Lo de Mora, entendemos que cuando se hizo el esfuerzo por volverlo a traer por sus condiciones técnicas, hay otro jugador importante. Con Deza tomamos un reto, quisimos tomar un camino y lamentablemente todos perdimos. Era un reto que lo asumíamos desde un camerino que quería ayudar, colaborar, pero lamentablemente no ayudó. Fue uno de los puntos determinantes para que no podamos lograr los objetivos.





