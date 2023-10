“Pienso que Chile está en un etapa de recambio generacional, no tiene el potencial que tuvo en otras eliminatorias con su generación dorada. Ahora solo quedan Medel, Sánchez, Vidal que está descartado para este partido, y un Berizzo que trata de mantener un bloque alto. Los primeros partidos no les ha ido bien, llegan confundidos y con la presión de estar al límite, incluso hay polémicas en la interna. Es una oportunidad para sumar puntos, hablamos de un triunfo o un empate. Este es el momento donde Chile está en un punto de quiebre y podemos darle la estocada final en Santiago”, sostuvo el ‘Chino’ Rivera.

El extécnico de la San Martín también se refirió al planteamiento que Juan Reynoso puede hacer en Santiago. “Hemos visto que Perú privilegia el aspecto defensivo. Hay que encontrarle el equilibrio, tenemos mucho peso defensivo, pero nos está faltando generar en ataque. Mi lectura es que Perú saldrá equilibrado, ni cauteloso ni agresivo, va a tratar de ganar el mediocampo y lastimar en los primeros minutos si ven a un Chile confundido o vulnerable”, adelantó.

Por otro lado, Rivera lamentó la que varios jugadores del medio local hayan sido los ‘sacrificados’ en la lista final de convocados. “Me hubiese gustado ver a Quispe, porque es un jugador que pide la pelota. Zanelatto también es agresivo por las bandas, iba a ser una variante interesante”, agregó. En esa misma línea, señaló que tanto el ‘36′ de Universitario como Jairo Concha son los que más se asemejan al juego de Christian Cueva, quien sigue siendo ausente en las convocatorias. “Por su juego, al más próximo que lo veo es a Quispe, Jairo [Concha] también tiene esas condiciones cuando jugaba de ‘10′ en la San Martín. Ellos dos se parecen más, en un futuro veo a Jostin Alarcón también”, añadió.

Sobre Gallese, Advíncula y Sonne

En otro momento, Víctor Rivera se refirió a Pedro Gallese y Luis Advíncula, dos referentes del equipo. Para el ‘Chino’, el arquero de Orlando City es el mejor ‘1′ en la historia la selección; y ‘Bolt’ debería jugar como extremo, posición en la que se inició en el fútbol profesional y viene alternando en Boca Juniors. “Hemos tenido grandes arqueros, pero lo de Gallese es espectacular. Con él, hemos tenido presencia en el Mundial, en repechajes y siempre ha sido protagonista; ante Paraguay estuvo enorme. Y sí, para todo lo que he visto, Gallese está ahí [como el mejor]”, declaró.

“Cuando lo tuve en Cristal [a Advíncula]. no lo puse de lateral, siempre lo puse de extremo. Yo lo vi de delantero y de lateral, yo decidí por sus características ponerlo en el medio y a mi me gustaría verlo de extremo, lo que sí es natural es que él domina esa banda”, dijo. Del mismo modo, habló sobre Oliver Sonne, quien viene generando grandes expectativas. “Lo que tenemos de Sonne es que es lateral derecho o extremo, sería el intercambio de Corzo o Advíncula. Sí lo ha traído desde tan lejos, yo sí me animaría a ponerlo unos minutos”, finalizó.









