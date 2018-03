Por José Marín

depor@depor.com



Se pusieron 'gallitos'. La Selección de Francia se sacudió del traspié ante Colombia y venció 3-1 a Rusia, anfitrión del Mundial. El cuadro galo integra el grupo C de la Copa del Mundo junto a Selección Peruana , Dinamarca y Australia.

El equipo dirigido por Didier Deschamps hizo varias modificaciones con respecto al amistoso en el que los europeos cayeron ante los 'cafeteros'. Así los vimos:

PUNTOS ALTOS

Si bien no fue un partido tan vistoso como el que mostró ante los sudamericanos, las individualidades de los franceses demostraron que si el colectivo no funciona, ellos pueden solucionar el partido.

Kylian Mbappé fue el 'bravo' de la jornada. No necesitó hacer traslados largos con el balón en los pies para causar daño en la zaga rival. Le basaron dos regates cortos y un par de amagues para dejar en ridículo a los centrales rusos, mostrar toda su calidad y anotar un doblete.

Mbappe mostró su calidad con un golazo ante Rusia. (Foto:USI/Video:ESPN)

Paul Pogba fue otro de los valores altos de Francia. El resistido jugador de Manchester United asistió a Mbappé en el primer tanto francés y se hizo presente en el segundo convirtiendo un excelente tiro libre. Si bien hizo lento el tránsito del balón, generó peligro con sus pases en cortada.

PUNTOS BAJOS

A diferencia del primer amistoso con miras a Rusia 2018, el equipo de Deschamps jugó con una línea defensiva adelantada que, en ocasiones, quedaba muy mal parada cuando era contragolpeada por el elenco ruso. Incluso, el descuento de los anfitriones del Mundial llegaron de esa manera.

Diódor Smólov anotó el descuento de Rusia. (Foto:USI/ Video: ESPN)

La banda derecha siguió siendo un dolor de cabeza para el elenco francés. Si en el partido contra Colombia Sidibé no pudo desarrollar una buena labor, en este encuentro Pavard dejó en claro que Deschamps adolece de un buen marcador por esa zona. No solo no se proyectó para apoyar en el ataque, sino que su lentitud fue bien aprovechada por el cuadro ruso.

La Selección de Francia cierra su participación en la presente fecha FIFA con algunas dudas en defensa, aunque haber anotado 5 goles en 2 partidos, dan cuenta del poderío ofensivo del elenco europeo y respaldan el favoritismo que tienen para llevarse la copa en Rusia 2018, donde compartirán el Grupo C con la Selección Peruana.

