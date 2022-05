La Selección Peruana continúa su preparación con miras al repechaje mundialista, el mismo que hará que se enfrente a Australia o a Emiratos Árabes Unidos. Precisamente, Wilder Cartagena se encuentra jugando en la liga de este último, por lo que dio detalles importantes de la evolución futbolística que los asiáticos vienen desarrollando en los últimos años.

“Es una liga que está creciendo. La comparo mucho con la MLS. Poco a poco están contratando extranjeros, de muy buena técnica. Por ahí, tienen algunos errores en la parte conceptual. El DT que llegó está reforzando este tema. El último partido, que le ganaron a Corea del Sur, se vieron muy ordenados. Hay muchos jugadores rápidos que te hacen daño”, sostuvo.

Wilder Cartagena es uno de los futbolistas que más veces ha sido llamado en la Selección Peruana. Sin embargo, no ha logrado sumar los minutos deseados por la dura competencia que existe en su posición. A pesar de ello, el mediocampista sigue trabajando arduamente para ganarse un lugar o, en su defecto, responder de gran manera cuando sea requerido.

“Estoy siendo convocado siempre, que es hermoso, pero no siempre me toca jugar. Lo tomo con mucha tranquilidad. Sé quiénes son los jugadores que están adelante y hay que tener respeto. El profesor sabe que cuando sienta que puedo entrar, voy a estar con ganas de hacer bien las cosas. He venido con mucha fe”, agregó el mediocampista en diálogo con Movistar Deportes.

¿Cuáles son los próximos partidos de Perú?

La Selección Peruana primero disputará un cotejo de preparación ante Nueva Zelanda, el próximo domingo 5 de junio (10:30 a. m. hora de Perú). Las acciones se llevarán a cabo en el RCDE Stadium de Barcelona y luego del encuentro, Ricardo Gareca continuará con las prácticas.

Después, el combinado nacional se alistará para el repechaje a la Copa del Mundo Qatar 2022, en el Ahmad Bin Ali Stadium de Doha (lunes 13 de junio, a la 1:00 p. m. hora de Perú). La ‘Blanquirroja’ tendrá que esperar para conocer a su rival: Australia y Emiratos Árabes jugarán el 7 de junio.





