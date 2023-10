Perú enfrentará a Chile este jueves 12 de octubre en el estadio Monumental de Colo Colo, ubicado en la ciudad de Santiago. La escuadra de Juan Reynoso busca los tres puntos en una plaza complicada, por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Canadá, México y Estados Unidos 2026. El compromiso no solo se jugará en el campo de juego, sino también en las tribunas; por ello, la hinchada blanquirroja -como ya es costumbre- dirá presente en el país sureñoPara ellos, la cuenta oficial de la Selección Peruana emitió un video emotivo a través de redes sociales.

Con la premisa de actuar como buenos hinchas y evitar aglomeraciones en las tribunas u orden público, el video detalla que se debe de respetar las leyes del país que visitarán. La idea es también generar un ambiente de paz para poder vivir la fiesta del fútbol de la mejor manera.

Selección peruana envió mensaje a los hinchas. (Video: FPF)

El choque se llevará a cabo este 12 de octubre desde las 7:00 p.m. (hora peruana) y será clave para las aspiraciones de ambas escuadras. Cabe señalar que este lunes por la mañana, el ‘Ajedrecista’ dio a conocer su lista de convocados y se tiene planificado que mañana en horas de la tarde (4:30 pm.), el equipo de todos viaje a Santiago.

¿Cómo llegan Perú y Chile al partido?

La Selección Peruana suma un punto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias, tras empatar sin goles frente a Paraguay y caer por 1-0 ante Brasil. Con estos números, Reynoso deberá plantear esquemas de juego efectivos que le permita ganar tres puntos cruciales, para acomodarse mejor (va en séptimo puesto). Sin embargo, Chile es un rival directo, que también suma un punto en la tabla, aunque con tres goles en contra, luego de que Uruguay ganara 3-1 en Montevideo.

Dicho resultado ubica a ‘La Roja’ en el octavo puesto en la tabla, aunque igual con un punto, por lo que buscará el triunfo a toda costa en casa frente al elenco ‘incaico’. Un punto a señalar es que, al menos, el plantel de Eduardo Berizzo sumó un gol para el descuento frente a los ‘charrúas’, mientras que en la escuadra nacional no se marcó ningún tanto en los duelos de la primera fecha doble. Sin duda, uno de los puntos a reforzar por parte del comando técnico del ‘Ajedrecista’.

Si hablamos del historial de partidos, no se puede negar que la selección chilena se lleva el mayor número de triunfos, aunque en ls últimos partidos con la ‘bicolor’ no le fue muy bien. De estos cotejos, ‘La Roja’ ganó solo dos, mientras que la ‘blanquirroja’ se quedó con tres victorias, siendo la última de ellas por las Eliminatorias a Qatar 2022, ganando en Lima por 2-0, goles anotados por Christian Cueva (que no fue considerado para esta convocatoria) y Sergio Peña.

¿Quiénes son los convocados de la Selección Peruana?

Arqueros : Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (FBC Melgar) y Renato Solís (Sporting Cristal).

: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (FBC Melgar) y Renato Solís (Sporting Cristal). Defensas : Luis Advíncula (Boca Juniors), Aldo Corzo (Universitario), Miguel Trauco (San José), Marcos López (Feyenoord), Anderson Santamaría (Atlas), Miguel Araujo (Portland Timbers), Alexander Callens (AEK Atenas), Luis Abram (Atlanta United), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Nilson Loyola (Sporting Cristal) y Jhilmar Lora (Sporting Cristal).

: Luis Advíncula (Boca Juniors), Aldo Corzo (Universitario), Miguel Trauco (San José), Marcos López (Feyenoord), Anderson Santamaría (Atlas), Miguel Araujo (Portland Timbers), Alexander Callens (AEK Atenas), Luis Abram (Atlanta United), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Nilson Loyola (Sporting Cristal) y Jhilmar Lora (Sporting Cristal). Mediocampistas : Renato Tapia (Celta de Vigo), Wilder Cartagena (Orlando City), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Pedro Aquino (Santos Laguna), Sergio Peña (Malmo), Christofer Gonzáles (Al-Adalah), Piero Quispe (Universitario), Jairo Concha (Alianza Lima).

: Renato Tapia (Celta de Vigo), Wilder Cartagena (Orlando City), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Pedro Aquino (Santos Laguna), Sergio Peña (Malmo), Christofer Gonzáles (Al-Adalah), Piero Quispe (Universitario), Jairo Concha (Alianza Lima). Delanteros: André Carrillo (Al-Qadisiyah), Bryan Reyna (Alianza Lima), Franco Zanelatto (Alianza Lima), Paolo Guerrero (LDU), Fabrizio Roca (Sport Boys), Santiago Ormeño (Juárez), Andy Polo (Universitario) y Joao Grimaldo (Sporting Cristal).

¿Cuándo es el partido ante Argentina?

La ‘Blanquirroja’ recibirá a Argentina el próximo martes 17 en el Estadio Nacional, desde las 9:00 p.m. Ojo, la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue en las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, y se impuso por 2-0 a la escuadra bicolor, la cual era dirigida por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de la ‘Scaloneta’.





