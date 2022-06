“No hemos tenido oportunidad de conversar con Ricardo. Fuimos muy respetuosos con su contrato para concentrarnos en el partido del repechaje y posteriormente hablar de su continuidad o no continuidad. Creo que ahora que ya conocemos todos los resultados, ha llegado el momento de conversar con él”, aseguró Agustín Lozano al aterrizar en nuestro país.

Luego, agregó que su intención es que continúe. “Vamos a ver qué es lo que viene. Nosotros quisiéramos (que siga), no sé si él querrá continuar o no. Por lo pronto yo tengo una Junta Directiva este viernes y después ya conoceremos qué viene. (…) Con Ricardo es un tema de dialogar todavía”, añadió el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La continuidad de Ricardo Gareca podría depender, en gran medida, de la propuesta que le acerque el área dirigencial, tomando en cuenta las últimas solicitudes que le ha acercado a la prensa en las conferencias, como la reactivación global de las categorías de menores y la proyección que se pueda tener desde la Federación con el fútbol formativo. Así como también del análisis que pueda realizar con su área sobre lo que logró con la selección.

Eso sí, de no coincidir ninguna de las dos partes, la FPF deberá buscar otras opciones. Y aunque aún no se conoce ninguna en concreta -pues esperan primero la respuesta del ‘Tigre’- algunos nombres lógicos ya suenan en San Luis para tomar el puesto. La primera es Juan Reynoso, quien tras un buen desempeño en la Liga MX con Cruz Azul se encuentra libre; otra es Nolberto Solano, brazo derecho de Gareca, y que podría continuar con el proyecto. Y, finalmente, Sebastián Beccacece, actual entrenador de Defensa y Justicia, según apuntan en Argentina.

Juan Reynoso fue campeón nacional con Cruz Azul en 2021 (Foto: Agencias)

Juan Reynoso: de México a la ‘Sele’

“La verdad yo soy muy respetuoso de las personas y federaciones. Me parece irrespetuoso comentar al respecto cuando hay un técnico. Yo tengo contrato y estoy muy cómodo en Cruz Azul. Especular sobre eso es delicado. Veo que mi futuro inmediato y mediano está aquí (en México). Lo otro, es fútbol y uno nunca sabe lo que puede pasar en las siguientes semanas, pero no viene al caso responder sobre eso”, respondió Juan Reynoso en octubre del 2021, cuando le consultaron por la posibilidad de dirigir al Perú.

El estratega peruano siempre se ha caracterizado por ser una persona alejada de los escándalos y de las declaraciones desatinadas. Más aún cuando de por medio se encuentra una persona como Ricardo Gareca, con quien mantiene una relación de amistad por años. Algo que ambas partes han confirmado en distintas ocasiones, pues incluso Ricardo Gareca aseguró haberle enviado un mensaje de parte de toda la selección tras haber logrado el título con Cruz Azul.

Eso sí, esto no deja de lado que el ‘Cabezón’ desee dirigir el combinado patrio. Ya lo ha dicho, aunque no haya puesto nunca una fecha. “Me siento capacitado, lo que pasa es que en una situación como la selección, Dios quiera que encontremos los dos caminos: que no haya técnico y que yo no esté en un proyecto en manos como ahora”, dijo tiempo atrás.

Actualmente, ambos contextos se dan y de enviarle la FPF la propuesta seguramente Reynoso lo evaluará. Tras dejar Cruz Azul recibió distintas propuestas, entre ellas una de Universitario de Deportes, pero prefirió tomarse su tiempo para decidir.

Sobre su trayectoria como entrenador, Juan Reynoso suma siete títulos. Con Cruz Azul obtuvo el Campeón de Campeones 2020-21 y la Liga MX 2021. Con Melgar, el Descentralizado 2015 y 2017. Con la ‘U’, el campeonato del 2009 y con Coronel Bolognesi el del 2007.

Club Año PJ PG PE PP Efectividad Coronel Bolognesi 2007-2008 56 21 16 19 51.64% Universitario de Deportes 2009 - 2010 80 38 23 19 57.08% Juan Aurich 2010 17 8 3 6 52.94% Sporting Cristal 2011 29 8 11 10 40.23% Cruz Azul Hidalgo 2013 40 9 15 16 35% Melgar 2014-2017 190 86 52 52 54.38% Real Garcilaso 2019 18 9 5 4 59.26% Puebla 2019-2020 46 16 9 21 41.3% Cruz Azul 2021-2022 74 36 20 18 57.66%

Nolberto Solano: ¿seguirá el proceso?

Si hay alguien que conoce de cerca a Ricardo Gareca y al actual equipo de la selección peruana, ese es Nolberto Solano. La mano derecha del ‘Tigre’ que se desarrolló como asistente técnico de la bicolor desde el 2015 y que siguió de cerca todas las enseñanzas que el argentino dejó en Videna. También dirigió a la selección sub23 entre el año 2019-2020. Siento estas las razones por las que podría aparecer entre las opciones para que, al menos, de forma momentánea esté al mando de la bicolor.

Cabe resaltar que la blanquirroja ya tiene amistosos pactados para el mes de septiembre (fecha FIFA), es decir en apenas un poco más de dos meses. Uno de ellos confirmado ante México en Estados Unidos y el otro justamente podría ser ante el seleccionado norteamericano por la cercanía de rivales.

Club Año Universitario de Deportes 2012 José Gálvez 2013 Selección sub 23 2019-2020

La mirada en el exterior

Según apuntan medios argentinos, si hablamos de técnicos extranjeros, el que más suma fuerzas para llegar a la selección es Sebastián Beccacece, actual entrenador de Defensa y Justicia y que ya ha tenido un breve paso por el Perú: trabajó como asistente técnico de Jorge Sampaoli durante cinco años en Sport Boys, Coronel Bolognesi y Sporting Cristal.

En tanto, como técnico principal ha dirigido en Defensa y Justicia, Racing, Independiente, y la selección argentina sub-20. Con Sampaoli al mando también dirigió la Universidad de Chile y la selección chilena. Tiene experiencia.

Eso sí, atraviesa un momento complicado con Defensa y Justicia, con quien se ubica en el puesto 18 del torneo argentino: en tres partidos, empató todos. Luego de que cerrara el 2021 en el segundo lugar.





