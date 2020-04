Yoshimar Yotún fue parte de una nueva entrevista en vivo mediante el Instagram de la Selección Peruana. En esta ocasión, el volante de Cruz Azul de México conversó con Christian Cueva, en una charla que tuvo más de una confesión. Vestir la camiseta de Universitario o de Alianza Lima seduce al exjugador de Sporting Cristal, por lo que el tema volvió a ponerse sobre la mesa.

‘Aladino’ le recordó a ‘Yoshi’ un episodio que vivieron juntos, en el que le hizo confesar que aceptaba ser un jugador que calzaría perfecto en Alianza Lima. Tras ello, el experimentado jugador de la ‘Máquina cementera’ decidió hacer una aclaración.

“Yo siempre he dicho que Universitario y Alianza Lima tienen una hinchada grande. Ver la ‘Noche crema’ con el Monumental repleto, Matute también cuando los blanquiazules presentaban a su equipo, era impresionante. Pero, yo soy celeste de corazón”, sostuvo el mediocampista de la Selección Peruana.

Yoshimar Yotún y el guiño que le dio a Universitario

Hace unos días, Yoshimar Yotún sostuvo un Instagram Live con Edison Flores. El ‘orejas’ armó su equipo ideal con jugadores identificados con Universitario y con futbolistas que él quisiera ver con la camiseta crema, incluyó a ‘Yoshi’ y el exjugador de Vasco, Malmo y Orlando City le hizo una confesión.

“¿Te imaginas yo en la 'U'... la verdad es que tengo camisetas de la 'U', me las he probado... ¡y me quedan muy bien!", aseguró el futbolista de 30 años.

