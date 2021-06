Sigue la Tabla de posiciones EN VIVO Y EN DIRECTO | Las Eliminatorias a Qatar 2022 continúan este martes 8 de junio con cinco partidazos. La Selección Peruana espera levantar cabeza frente a Ecuador, aunque no será un reto sencillo al jugar en Quito. En tanto, Brasil y Argentina siguen como líderes con 15 y 11 puntos, respectivamente.

La fecha arrancará con el duelo de Perú vs. Ecuador a las 4:00 p.m. (hora peruana). El elenco de Ricardo Gareca espera repetir la hazaña del 2017, cuando lograron sumar una importante victoria camino a Rusia 2018. No obstante, el ‘Tri’ ha demostrado su fortaleza en casa, por lo que no será un partido sencillo.

El siguiente partido es entre Venezuela y Uruguay. El primero acumula solo una victoria en lo que va de las Clasificatorias, por lo que ocupa el penúltimo lugar en la tabla, mientras que el cuadro ‘charrúa’ se encuentra a a mitad con siete unidades, con dos victorias, un empate y dos derrotas.

El choque de Colombia vs. Argentina será uno de los más atractivos de la jornada. El elenco ‘cafetero’ goleó a Perú en la fecha anterior y espera repetir la fórmula en casa contra los ‘albicelestes’, los cuales se ubican segundos en la tabla con once puntos (tres victorias y dos empates).

Paraguay y Brasil se medirán a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana) en Asunción. El combinado ‘guaraní' empató sin goles en su duelo anterior frente a Uruguay, por lo que esta vez peleará por quedarse con los tres puntos frente a un elenco ‘carioca’, que se mantiene como único puntero en la tabla con cinco victorias.

La jornada culminará con el choque de Chile vs. Bolivia. La ‘Roja’ no se conforma con tener cinco puntos en la tabla y espera sumar de a tres en su casa frente a un conjunto altiplánico que llega a este cotejo con una importante victoria frente a Venezuela.

Partidos y resultados de la Fecha 8:

FECHA HORA LOCAL VS. VISITANTE 08/06 4:00 p.m. Ecuador vs. Perú 08/06 5:30 p.m. Venezuela vs. Uruguay 08/06 6:00 p.m. Colombia vs. Argentina 08/06 7:30 p.m. Paraguay vs. Brasil 08/06 8:30 p.m. Chile vs. Bolivia

Tabla de posiciones de la Fecha 8:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Brasil 5 5 0 0 14 2 12 15 2 Argentina 5 3 2 0 7 3 4 11 3 Ecuador 5 3 0 2 13 8 5 9 4 Paraguay 5 1 4 0 6 5 1 7 5 Uruguay 5 2 1 2 7 7 0 7 6 Colombia 5 2 1 2 9 11 -2 7 7 Chile 5 1 2 2 7 7 0 5 8 Bolivia 5 1 1 3 8 13 -5 4 9 Venezuela 5 1 0 4 3 9 -6 3 10 Perú 5 0 1 4 4 13 -9 1





