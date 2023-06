Este miércoles 21 de junio, Takefusa Kubo estuvo en el centro de las críticas luego de protagonizar un hecho que indignó a millones de aficionados de la selección peruana. Y es que las cámaras de televisión captaron el preciso momento en el que el atacante japonés arrojó la camiseta de la ‘Bicolor’ al piso y se marchó, luego de intercambiar la indumentaria nacional con Alexander Callens. Como era de esperarse, el futbolista del Real Sociedad utilizó sus redes sociales para pronunciarse y se disculpó con la afición del equipo patrio, argumentando que no se percató del acto, puesto que se estaba pendiente de su lesión en el tobillo.

“No era mi intención dejar la camiseta allí. Estaba pendiente de mi lesión en el tobillo y se me olvidó por completo que la llevaba en la mano. Perdón a la gente de Perú que se sintió mal por eso. No era mi intención pero se me descuidó ese detalle”, sostuvo el futbolista de la Real Sociedad en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe resaltare que la actitud de Kubo sorprendió a miles de personas, puesto que los japoneses llegaban de demostrar gran educación en el Mundial Qatar 2022, agradeciendo a sus rivales luego de competir. No obstante, su actuar en el Panasonic Stadium Suita dejó mucho que desear.

La publicación de Takefusa Kubo en sus redes sociales. (Captura: Instagram)

Cabe resaltar que el atacante nipón no arrancó como titular en el duelo ante la selección peruana en el recinto japonés. El delantero ingresó en el minuto 70 del amistoso, en reemplazo del centrocampista Daichi Kamada, una de las figuras del Eintracht Frankfurt.

Kubo arrojó camiseta de la selección peruana al piso. (Video: Twitter)

La agenda de la ‘Bicolor’

Luego de la gira asiática, donde le ganamos 1-0 a Corea del Sur (con gol de Bryan Reyna) y perdimos 4-1 con Japón, el equipo de Juan Reynoso quedó listo para lo que será el inicio de las Eliminatorias sudamericanas: debutamos frente a Paraguay, en Asunción. Así comienza nuestro camino al Mundial Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

La primera fecha doble (septiembre) pondrá al combinado blanquirrojo frente a Paraguay en Asunción; luego con Brasil, en Lima. Sin duda, dos encuentros que serán claves para el plantel blanquirrojo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.