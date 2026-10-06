La noche negra de la Selección Peruana en Miami sumó un capítulo insólito y demoledor con la fugaz intervención de Miguel Araujo frente a Colombia. Apenas dos minutos después de haber saltado al terreno de juego a los 63′ en reemplazo de Renzo Garcés para reordenar la zaga tras el gol cafetero, el defensor de Sporting Cristal recibió una pelota comprometida de Erick Noriega, pecó de exceso de confianza al conducir y fue despojado del esférico por la presión voraz de Camilo Durán; al quedar desairado y ver que el atacante colombiano se perfilaba en absoluta soledad para batir a Pedro Gallese, Araujo no tuvo más remedio que derribarlo por detrás antes del área, viendo la tarjeta roja directa como último hombre y dejando a los dirigidos por Mano Menezes en inferioridad numérica cuando el reloj aún dejaba margen para buscar la paridad.