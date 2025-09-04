Señal de TVGo online para ver Perú vs. Uruguay gratis por señal abierta, por la Jornada 17 de las Eliminatorias 2026. (Foto: AFP / Composición Depor)
Perú se juega una de sus últimas chances de clasificarse al Mundial 2026, aunque ya no depende de sí misma, mientras que Uruguay con un triunfo se asegurará la clasificación directa. Este jueves 4 de septiembre, desde las 6:30 p.m. hora de Lima, Perú vs. Uruguay chocarán por la Jornada 17 de las Eliminatorias, desde el Estadio Centenario de Montevideo. El partido será transmitido por América TVGo en Perú a través de cualquier dispositivo móvil. Sigue el minuto a minuto de este vibrante enfrentamiento entre dos selecciones que necesitan del triunfo.

TVGo EN VIVO: seguir transmisión Perú vs. Uruguay en señal abierta por Eliminatorias 2026 (Video: @SeleccionPeruana)
