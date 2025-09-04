Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
TV Go EN VIVO por Internet - ver transmisión del Perú - Uruguay en directo por señal abierta gratis online
Transmisión de TVGo EN VIVO y por Internet para ver el partido de Perú vs. Uruguay EN DIRECTO ONLINE, este jueves 4 de septiembre desde las 6:30 p.m. hora de Lima, por la Jornada 17 de las Eliminatorias 2026.
Perú se juega una de sus últimas chances de clasificarse al Mundial 2026, aunque ya no depende de sí misma, mientras que Uruguay con un triunfo se asegurará la clasificación directa. Este jueves 4 de septiembre, desde las 6:30 p.m. hora de Lima, Perú vs. Uruguay chocarán por la Jornada 17 de las Eliminatorias, desde el Estadio Centenario de Montevideo. El partido será transmitido por América TVGo en Perú a través de cualquier dispositivo móvil. Sigue el minuto a minuto de este vibrante enfrentamiento entre dos selecciones que necesitan del triunfo.
TVGo EN VIVO: seguir transmisión Perú vs. Uruguay en señal abierta por Eliminatorias 2026
Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.