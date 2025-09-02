El jueves 4, a partir de las 6:30 p.m., Uruguay recibirá a Perú en el histórico Estadio Centenario. Será un partido decisivo por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Uruguay está cerca de sellar su clasificación, mientras que Perú encara el choque con pocas chances de avanzar.

Las cuotas de Betsson no dejan dudas: Uruguay parte como claro favorito con una cuota de 1.31, mientras que Perú, con una de 11.50, se apoya en el orgullo y la resiliencia para desafiar el guión.

¿Qué está en juego?

Los Uruguay vs. Perú tienen mucha historia. Si bien en Montevideo la escuadra charrúa suele dominar al combinado nacional, los peruanos hemos vivido momentos memorables en el Centenario. Por ejemplo, cómo no recordar la victoria 2-1 en el proceso clasificatorio a España 82, o el triunfo 3-1 en el 2004, con golazo de tiro libre de Nolberto “Ñol” Solano incluido.

Sin embargo, más allá de los antecedentes, el encuentro de este jueves es crucial para Perú: cada punto cuenta como oro y una victoria en Montevideo sería clave para mantener viva la ilusión del repechaje, única vía posible para llegar al Mundial. Mientras tanto, un empate puede ser suficiente para que Uruguay consolide su posición en la zona de clasificación directa. Betsson paga 4.90 veces el valor de la apuesta si charrúas y peruanos se reparten los puntos.

Contexto de la tabla de posiciones

Uruguay llega al partido en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con 24 puntos, por lo que un simple triunfo aseguraría su clasificación directa al Mundial 2026. Sin embargo, presenta bajas sensibles como las de Nahitan Nández y Ronald Araújo que fueron suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Además, el técnico Marcelo Bielsa ha confirmado que José María Giménez está fuera de cancha por problemas físicos y que Maximiliano Araújo quedó descartado por una lesión muscular.

Por su parte, Perú está en el penúltimo lugar, con solo 12 puntos y prácticamente sin opciones de alcanzar siquiera el repechaje — está a seis puntos de Venezuela, que ocupa el séptimo puesto—. Para la blanquirroja destacan las importantes ausencias por lesiones de Paolo Guerrero, Edison Flores y Alex Valera.

Todo se definirá en noventa minutos que prometen máxima tensión y entrega.