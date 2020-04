Que los cumpla feliz. Yoshimar Yotún, mundialista con la Selección Peruana en Rusia 2018, está de cumpleaños. ‘Yoshi’ llega a los 30 calendarios, nueve de los últimos como futbolista convocado en la bicolor. Tuvo que luchar para ganarse un lugar, incluso en la ‘Era Gareca’, y ahora es indiscutible su presencia en la primera línea de volantes bicolor, jugando en una Copa del Mundo y una final de Copa América.

Yoshimar Yotún nació el Callao un 7 de abril de 1990. El zurdo debutó en Primera División a los 17 años en el José Gálvez FBC, el 5 de marzo de 2008. Como un guiño del destino, lo hizo en un equipo de similar camiseta con la Selección Peruana. Al año siguiente empezó su historia con Sporting Cristal, en esa época jugando de extremo. Rápidamente se ganó un lugar en el equipo cervecero.

Fue el 7 de febrero de 2011, a los 20 años, que hizo su estreno en la Selección Peruana. Esa tarde le ganamos 1-0 a Panamá, en nuestro único partido jugado en el 25 de Noviembre de Moquegua. Yoshimar Yotún ingresó al medio tiempo por Luis Advíncula. En otra coincidencia, ambos jugaban como ofensivos, pero acabaron de laterales en la etapa de Sergio Markarián. El ‘Mago’ se la jugó por él y lo convenció desde el arranque. Desde ahí no dejó la 19 en la espalda.

Yoshimar Yotun vistió la camiseta 24 en su debut en la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Con solo tres partidos con la bicolor (solo uno de titular), Yotún jugó desde el arranque en el estreno de Perú en la Copa América 2011. Lo hizo como extremo izquierdo, acompañado por derecha estaba Advíncula y, como delantero, Paolo Guerrero. Luego alternó un par de partidos hasta que regresó al once inicial en la dolorosa derrota ante Uruguay en semifinales. Markarián decidió probarlo como lateral izquierdo en la victoria ante Venezuela por el tercer lugar. Desde allí, no dejó el puesto.

Ya en los amistosos ante Bolivia, previo al inicio del largo camino a Brasil 2014, Yotún era titular fijo para Markarián. Estaba claro que la posición que el ‘Mago’ le tenía en mente era de lateral izquierdo, y así arrancó en el estreno de las Eliminatorias ante Paraguay. ‘Yoshi’ no dejó esa posición así Perú arranque con dos o tres centrales, en esta última jugaba más adelantado ante la ausencia, generalmente, de Juan Vargas como relevo.

Con 23 años y 29 presencias, ‘Yoshi’ afrontaba su partido más importante con la Selección Peruana. La bicolor debía ganarle a Uruguay en Lima, el 6 de setiembre de 2013, para seguir con vida en el proceso clasificatorio. Al filo del medio tiempo, Yoshimar Yotún le arrojó el balón a Luis Suárez, quien estaba en el suelo, para luego forzarlo a que se pare. El árbitro vio la acción y lo expulsó. El ‘pistolero’ anotó dos goles y Perú perdió 2-1 en Lima. La tarjeta roja pesó el doble con el marcador adverso.

Yotún marcó su primer gol en la última fecha de esa Eliminatoria. Ante Bolivia en un Estadio Nacional vacío, por una sanción por la mala reacción del público en el partido ante Uruguay, el lateral recibió un buen pase de Carlos Lobatón, dejó atrás a un defensa y, de un toque sutil con la izquierda, anotó. Lastimosamente, la ‘verde’ igualó el marcador e hizo más triste la despedida de Perú. Eso sí, ‘Yoshi’ jugó 12 partidos en esa clasificatoria y quedaba como una gran promesa para lo que venía.

Yoshimar Yotun en la Selección Peruana PJ G E P Gol MJ TA TR Mundial (2018) 3 1 0 2 0 180′ 1 0 Eliminatorias (2014 y 2018) 27 10 7 10 1 2,106′ 4 1 Copa América (2011, 2015, 2016 y 2019) 20 10 5 5 1 946′ 6 0 Amistosos 42 19 10 13 1 2,873′ 5 3 TOTAL 92 40 22 30 3 6,105′ 16 4

Yoshimar Yotún confirmó, ya con 24 años, su consolidación en el breve paso de Pablo Bengoechea como entrenador de la Selección Peruana en 2014. Fue titular en ocho de los nueve partidos que dirigió el uruguayo. Una tarjeta roja ante Paraguay en Asunción, en la penúltima presentación bicolor al mando del ‘Profesor’, evitó que diga presente en todos los encuentros. Quien venga, tenía un lateral izquierdo titular asegurado.

Quien llegó fue Ricardo Gareca y, pese a que lo convocó siempre, no lo tuvo como titular en sus inicios. Para él, Juan Vargas y Jair Céspedes eran las primeras opciones en ese puesto. Recién debutó en el tercer partido, el debut de la Copa América 2015, pero apenas jugó tres minutos reemplanzando a un amonestado ‘Loco’ Vargas. Luego estuvo un minuto ante Venezuela y otros sesenta segundos contra Colombia.

Para el partido ante Bolivia en cuartos de final, la suspensión de Carlos Lobatón y Josepmir Ballón obligó al ‘Flaco’ a colocar a Yoshimar Yotun en la primera línea de volantes junto a Edwin Retamoso. Perú ganó 3-1 y, no sabemos si ese día Gareca decidió contar con él en ese puesto, pero el efecto no fue inmediato, pues no lo puso de titular en los dos partidos siguientes. Eso sí, ‘Yoshi’ no dejó de ser opción de cambio. Ojo, al torneo llegó con una contractura.

El debut de las Eliminatorias tuvo a Yotún, otra vez, en el banco, pero arrancó en las tres fechas siguientes. La idea de Gareca era ser más ofensivos por la banda y lo eligió sobre Céspedes. Ya en la quinta fecha, ante Venzuela, Juan Vargas lo regresó a la lista de suplentes. Ante Uruguay jugó los últimos 28 minutos, otra vez en primera línea.

Yoshimar Yotun fue titular en los tres partidos de la Selección Peruana en el Mundial de Rusia 2018. (Foto: Getty Images)

La Copa América Centenario dio inicio al silenciosos pero efectivo recambio de Ricardo Gareca. Aun así, Yotún no era titular para el ‘Tigre’. En ese torneo, jugó 72 minutos en tres partidos, todos desde el banco. No está de más mencionar de que comenzaba a ser alternativa en primera línea y no como lateral, puesto que encontró a Miguel Trauco como su nuevo dueño. En el reinicio de las Eliminatorias, no ingresó ante Bolivia en La Paz.

Fue el triunfo ante Ecuador, el 7 de setiembre de 2016, en donde Gareca lo alineó como volante mixto junto a Renato Tapia para no sacarlo más. Ahora con 26 años, Yotún tenía una nueva posición en la que se sacaba más provecho a sus pases de larga distancia y asistencias a Paolo Guerrero. Esto ya lo hacía desde la ‘Era Markarián’, pero su presencia en el medio del campo era una gran conección entre defensivos y ofensivos.

Yoshimar Yotún jugó en 15 de los 20 partidos del exitoso proceso a Rusia 2018. Se había convertido tan fijo en el once titular que sorprendió su ausencia desde el arranque en el partido que clasificó a Perú a la Copa del Mundo. Ya en ese torneo, arrancó en nuestros tres partidos, aunque fue cambiado al medio tiempo ante Francia y Australia. Con 28 años ahora, se había convertido en un futbolista mundialista.

Pero sus logros no pararon ahí. En noviembre de ese año, fue capitán de la Selección Peruana por primera vez en un amistoso ante Costa Rica. Ya en su cuarta Copa América, la de 2019, se convirtió en el octavo futbolista en llegar a los 90 partidos con la Selección Peruana en semifinales. Para agrandar este logro, anotó en la espectacular goleada ante Chile y llevar a la bicolor a la final. Ahora, con 30 años, Yotún espera que no paren los logros y seguir dándole alegrías a nuestro combinado patrio.

Yoshimar Yotun nunca jugó en alguna Selección Peruana de menores. (Foto: Getty Images)