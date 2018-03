Yoshimar Yotun: “Perú es más rápido que Croacia” [VIDEO]

No es soberbia, sino confianza. Perú cogió moral deportiva y no se siente menos ante nadie. Al menos, Ricardo Gareca logró instalar ese pensamiento en cada uno de sus futbolistas que clasificar al Mundial Rusia 2018. Y Yoshimar Yotun no fue la excepción.

“ Perú es más rápido que Croacia. Las dos selecciones son igual de complicadas y ambos saldremos a tener la pelota”, analizó Yotun lo que será el choque de la 'bicolor' ante Croacia, duelo que se jugará este viernes.

Por su parte, Croacia aseguró sentirse más tranquilo con la ausencia de Paolo Guerrero, considerado el goleador de peso de la Selección Peruana. Mateo Kovacic así lo confirmó, pese a que Jefferson Farfán es otra de las armas peligrosas que maneja el equipo de Gareca.

“Jefferson Farfán es peligroso por dentro, por fuera, por derecha o izquierda. Nos aportar bastante. Se siente cómo jugando suelto. No es un ‘9’. Nosotros siempre tratamos de ir a su apoyo”, agregó Yotun.

Por otro lado, el futbolista de Orlando City, de buen disparo desde fuera del área, prometió pegarle más seguido al arco. Yotun fue el máximo asistente de Perú en su camino al Mundial Rusia 2018.

