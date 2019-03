Desconsolado: las lágrimas de Orlando Contreras tras sufrir fuerte lesión [VIDEO]

Sport Boys vs. Cantolao se juega de poder a poder. Orlando Contreras , defensa del 'Delfín', no pudo continuar en el encuentro debido a una fuerte lesión en la clavícula que no le permitió seguir con los suyos.

El defensor central tuvo que ser cambiado en la primera mitad y evidenció la magnitud del golpe con el dolor que reflejaba su rostro mientras era atendido por el cuerpo médico de la escuadra aurinegra.

Sport Boys vs. Cantolao empatan, de momento, sin abrir el marcador en el estadio Miguel Grau. Ambas escuadras han generado ocasiones en la portería contraria, pero sin fortuna alguna.

Orlando Contreras es uno de los jugadores más experimentados del 'Delfín', club que demostró tener alto y bajos en el presente certamen nacional y que busca quedarse con los tres puntos frente a los rosados.

