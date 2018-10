Sport Boys vs. Cantolao se enfrentan EN VIVO ONLINE en el Miguel Grau del Callao en duelo válido por la fecha 8 del Torneo Clausura. El local no ha tenido un buen año y está en zona de descenso, mientras que la visita, pese a tener cuatro puntos más, no se puede relajar. El partido será transmitido por GOLPERÚ (8:00 p.m.).

Sport Boys tuvo una semana complicada, hubo incertidumbre con respecto a pagos y se pospuso un entrenamiento por ello, pero ya todo está solucionado. La 'Misilera' solo tiene en mente salvarse del descenso y su primera final será frente a Cantolao, en casa y con su gente.

Tabla de posiciones del torneo Clausura: resultados EN VIVO de la fecha 8



"Ya sabemos que las cosas se resolvieron y tenemos que tener la menta puesta ahora en 100% de lo que se nos viene. Son 3 partidos seguidos que nos pueden poner en una posición de tranquilidad", aseguró Joazinho Arroé.

Así también, el '10' de la 'Misilera' afirmó que " Cantolao va a ser un rival difícil" y que todos los partidos de acá en adelante van a ser "bastante complicados".

Por otro lado y aunque viene de ganarle a Sport Rosario, el momento del 'Delfín' no es el mejor; solo ganó ese encuentro de los cuatro últimos que disputó. En el Grau, frente a Boys, intentarán llevarse el triunfo y dejar atrás las preocupaciones del descenso.

TE PUEDE INTERESAR