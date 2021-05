Sara Arévalo tenía apenas siete años cuando descubrió su amor por el fútbol. Su padre -el periodista Peter Arévalo, con quien comparte la pasión en el arco- fue su primer maestro. Junto a sus hermanos comenzó a entrenarla sin saber que años más tarde defendería el arco de Sporting Cristal. Su CV la respalda: también vistió las camisetas de Alianza Lima, JC Sports Girls y Universitario de Deportes.

A una semana de que arranque la Liga Femenina 2021, la arquera del conjunto rimense habló con Depor sobre cómo se siente de cara a este campeonato que por primera vez en la historia será transmitido por la televisión. A su vez, confesó cómo llegó al mundo del fútbol y qué tan importante fue Jaime Duarte en su carrera.

¿Cómo llegaste al mundo del fútbol?

Comencé desde los 15-16 años. Me vieron en un partido de vóley televisado y por mi talla le preguntaron a mi papá si quería jugar fútbol como arquera. Apenas me contó, le dije que sí. Así ingresé a la preselección, dejé el vóley, deporte que practico desde los siete años, y me dediqué de lleno al fútbol. Yo ya venía tapando, pero en mi colegio. De chiquita, en los campeonatos de colegio siempre había partidos de fútbol, a veces mixto o solo de mujeres, y siempre me me gustó tapar.

¿Quién le preguntó a tu papá por ti?

Jaime Duarte. En aquel entonces estaba como técnico de la selección femenina. Creo que fue en el 2011-2012.

¿Por qué te llamó la atención ese puesto?

De muy pequeña veía cómo mi papá entrenaba a mis hermanos y le preguntaba por qué no me entrenaba. Me respondía que si quería me entrenaba en vóley, porque le daba miedo golpearme enseñándome fútbol... me veía muy chiquita. Yo insistí y me empezó a entrenar como arquera. Eso fue cuando tenía entre seis y siete años.

¿Cuánto te ayudó el vóley con relación a los reflejos?

Incluso parte de los movimientos ya los tenía grabados por el vóley. Sin embargo, también me pasó al inicio que a veces voleaba cuando me venía el balón. Una vez tuve que embolsar, pero terminé desviando el balón con el antebrazo. No sé por qué lo hice. Fue parte de la inexperiencia. Mis compañeras se reían, y yo estaba avergonzada. Igual fue algo que fui mejorando poco a poco. Aún así, cuando no tenía ni dos meses, ya estaba jugando partidos de práctica.

Alianza Lima fue el primer club de Sara Arévalo.

¿Empezaste jugando en Alianza Lima?

Sí, eso fue un año después de ingresar a la preselección, en el 2013. En aquel entonces recién se estaba formando el primer equipo de fútbol femenino y estaban buscando chicas que no tuvieran club. Jugué ahí hasta el 2015. Luego pasé a JC y salí, porque mis tiempos se cruzaban con la universidad e iba a ser muy incomodo para mí y para la entrenadora. Un año después ingresé a la ‘U’, estuve un tiempo muy corto, pero logré participar con ellas en el campeonato. En el 2018 entré a Sporting Cristal.

¿Qué tiene Cristal que te hace sentir bien?

Siempre me he sentido en familia. A pesar de ser hincha de Alianza, Sporting Cristal es como mi casa. Las chicas nos mantenemos desde hace muchos años y ello me hace sentir bien.

¿Cómo maneja Sporting Cristal el fútbol femenino?

Bien. Siempre van a vernos, gerentes, entrenadores del primer equipo, conversan con nosotras y muestran mucho interés. Además, nos hacen partícipes de charlas. Eso me hace sentir que nos dan mucha importancia, nos respaldan un montón. Si necesitamos algo, podemos comunicarlo con el entrenador. Los entrenadores son muy serios a la hora de trabajar y todo está planificado.

¿Te imaginaste tapar en clubes tan grandes?

Yo entrenaba con mi papá, pero nunca pensé que iba a ser arquera en algún equipo. Solamente pensaba que tenía que seguir enfocada en el vóley e ir avanzando. Cuando pisé la preselección me sorprendí porque no sabía nada. Así que me mentalicé en mejorar porque quería hacer más. Empecé a ilusionarme con cosas más grandes, como irme a jugar al exterior, ser titular.

¿Aún sueñas con ir al extranjero?

He visto varias amigas que se han ido al extranjero. Conversando con mi papá, hemos visto que lo más conveniente es irme a Europa. Ahí está más profesionalizado el fútbol femenino. Como Christiane Endler, la arquera chilena que juega en el PSG. La admiro mucho.

Equipos Temporadas Alianza Lima 2013-2014 JC Sports Girls 2015-2016 Universitario 2017 Sporting Cristal 2018-2021

Los otros deportes que practica

Sara Arévalo no solo destaca en el fútbol femenino. En el 2020 tuvo que colgar las rodilleras producto de la pandemia. Sin embargo, en su hoja de vida deportiva se puede observar una amplia y destacada trayectoria en el deporte de la net alta: representó al IPD, Gémenis, Divino Maestro y SPV. Y, actualmente, Sara también se encuentra en la selección de atletismo de su universidad y nos cuenta que cuando era pequeña también practicó natación. ¡Grande!

¿Cómo tienes tiempo para hacer tantas cosas?

Nadie sabe cómo, incluso a veces yo me lo pregunto. Este ciclo, por ejemplo, me metí a ocho cursos. Ello más Cristal y la selección de atletismo.

¿Practicas también atletismo?

El año pasado entré a la selección de atletismo de mi universidad y me recibieron porque tenía buena resistencia. En un inicio me dijeron que podía ser fondista o lanzadora. Probé porque lo que quería era participar en los campeonatos universitarios que finalmente no se dieron, pero igual me quedé en la selección. En vóley me salí porque el trabajo es con balón en casa, obviamente chancar las paredes a los vecinos todos los días no les gusta. Me quieren matar.

¿Cuál es la clave?

No sé cómo hago, pero creo que la clave es la organización. Aprendí a hacerlo mejor gracias a la pandemia, porque empecé a tener más tiempo. No salía de mi casa, no perdía tiempo en el tráfico, me dedicaba a hacer mis trabajos, terminarlos más temprano, y a tener más tiempo.

¿Algún otro deporte?

A los cinco años empecé con natación. Yo quería seguir, pero mi mamá quería que practique vóley. Yo sufría porque entrenaba en el IPD y la piscina estaba al costado, entonces me quedaba mirando desde la puerta.

¿Qué estás estudiando?

Comunicación audiovisual. He tenido experiencia trabajando en televisión porque en un curso tuve la oportunidad de que un segmento que creamos en la clase fuera transmitido en Panamericana. Me gustó y desde entonces dije que quería hacer ello y ser productora. Pero conforme fui avanzando me di cuenta de que habían más cosas como animación, diseño, y que también me gustan mucho. Ahora me dedico a hacer diseños, logos, animación.

Eres una persona bastante independiente…

Así soy para todo. En los estudios, deporte, todo. Siento que puedo hacerlo sola y no pido ayuda. Mi papá se ofrece con ayuda y le digo que no. Igual al final de un partido, siempre le pregunto qué opina. Al inicio, chocábamos, pero luego fue aprendiendo cómo decirme las cosas. Ello me ayudaba para saber lo que tenía que trabajar a lo largo de la semana.

Sara Arévalo jugó en Divino Maestro.

¿Admiras a algún arquero?

Aquí en Perú a Leao Butrón. Siempre que le veo, le pido a mi papá una foto con él. Y en el extranjero al alemán Manuel Neuer.

¿Cómo te sientes ahora que el fútbol femenino va a ser televisado?

Creo que es un paso muy grande. Nos va a ayudar un montón, porque por fin seremos vistas. Eso va a permitir que la gente nos conozca más, que se entere de lo que ocurre en nuestro deporte y cómo juegan las chicas. Mis amigos de la universidad me dicen ‘por fin voy a poder verte’. Y en Cristal también nos ha caído de sorpresa, nos parece muy bien y estamos alegres por la noticia.

¿Objetivos con Sporting Cristal este año?

El campeonato. Nos lo repetimos todos los días. Queremos el título y la Libertadores.





