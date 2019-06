Carlos Cabello sería el próximo refuerzo de Sporting Cristal para la Copa Sudamericana

Sporting Cristal está en la búsqueda de refuerzos para su participación en la Copa Sudamericana y los primeros candidatos estarían en la Liga 1, específicamente en el plantel de Cantolao.

Según se pudo saber, la directiva rimense inició conversaciones con el lateral derecho de Cantolao, Carlos Cabello, para que sea el nuevo refuerzo en el plantel de Claudio Vivas para el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

El defensa de 21 años ingresaría por Johan Madrid y Edison Chávez, quienes no han convencido del todo a Claudio Vivas. No obstante este 'jale' no sería nada sencillo.

Cabello tiene contrato con Cantolao hasta 2020 y, en lo que va del Torneo Apertura, ha sido pieza clave del buen momento del plantel chalaco, con cinco goles en lo que va de la temporada.

Sporting Cristal no llegó a ser el campeón del Apertura, luego de que Binacional alcance el título en la fecha 16. Sin embargo, buscará cerrar el año con el bicampeonato, además de destacar en la Copa Sudamericana.

