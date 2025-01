Confirma la noticia adelantada por Depor. Guillermo Farré tendrá una nueva oportunidad al frente de Sporting Cristal, pero esta vez desde el inicio de la temporada, y no como el año pasado, que llegó a La Florida con un plantel armado por Enderson Moreira y un torneo en marcha. El argentino, que dirigió a Belgrano de su país, llegó a Lima luego de pasar las fiestas navideñas y de fin de año en su tierra y habló de Catriel Cabellos, quien suena fuerte para ponerse la camiseta celeste, tras su paso por Alianza Lima.

“Catriel (Cabellos) está en negociaciones, es un jugador que acá en Perú ha llamado la atención a los equipos y esperamos que podamos hacer fuerza por tenerlo. Se ha mostrado en la liga local y lo ha hecho de muy buena manera, los jugadores que tienen la doble nacionalidad llaman más la atención, es un jugador deseado por todos los equipos y esperemos que la puja la podamos ganar nosotros”, comentó.

Catriel Cabellos disputó siete partidos oficiales con Racing Club antes de llegar a Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Con respecto a lo que buscará en este 2025, apuntó: “Cristal tiene que salir campeón siempre, es lo que queremos. Es lo que buscamos el campeonato pasado, pero hubo otro equipo que estuvo un poco mejor y nos quedó un sabor amargom pero se trabajó, se hicieron las cosas muy bien, se generó una base de jugadores interesantes y estamos ilusionados en este año”.

Por otro lado, se refirió al futuro de Joao Grimaldo, exjugador de Sporting Cristal y un posible regreso en este mercado. “Ojalá, sabemos que Joao está en un club y con una situación que no es nada fácil. Si me consultan, sí me gustaría, es positiva siempre la respuesta”, dijo.

Y sabe que la competencia este año será fuerte. “Todos los equipos están ilusionados y con objetivos similares a los nuestros. Alianza, la ‘U’ y Melgar, están todos en una situación de ilusión de poder lograr objetivos y será más competitivo el torneo pero trato de que Cristal llegue de la mejor manera y demostrar que estamos preparados”, aseguró Farré.

Pasquini sigue firme

En el último día del 2024, se confirmó que Nicolás Pasquini firmó su renovación con Cristal por el 2025. Tal como lo había adelantado Depor, los rimenses decidieron continuar con el argentino y apunta a que será el lateral izquierdo titular de Guillermo Farré para el próximo año.

A comienzos de diciembre, Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, había dado luces sobre las tratativas para que se cierre la renovación de Pasquini. Sin embargo, todo dependía del interés del zurdo, pues también tuvo contacto con un club de su país para ver si podía incorporarse tras su paso por el Perú. Finalmente la propuesta de ‘SC’ lo convenció y se quedará en el Rímac.

Nicolás Pasquini jugó en Lanús de Argentina. (Foto: Sporting Cristal)





Nicolás Pasquini llegó al cuadro ‘cervecero’ a mediados del 2023 y desde un primer momento no supo convencer con su rendimiento dentro del campo. Durante el segundo semestre de aquella temporada disputó un total de 15 partidos y todos como titular, sirviendo una asistencia. No obstante, los hinchas celestes no quedaron conformes y esperaban que el club cambiara de aires para el 2024, pero no fue así: el nacido en Los Surgentes se mantuvo en el plantel por todo el 2024.





