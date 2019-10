Emanuel Herrera: "Estoy 80% recuperado, me falta poco para volver"

Queda esperar. El delantero de Sporting Cristal , Emanuel Herrera, sigue recuperándose, luego de la lesión que sufrió en el duelo ante Universitario de Deportes, por el Torneo Apertura. Está a poco de llegar al 100% y espera que a su regrese se encuentre listo para darle la victoria a su equipo en el campo.

"Estoy 80% recuperado de mi lesión, me falta un poco para volver. El médico está por darme el alta pero lo futbolístico y la parte física dependen de mí. Espero que mi regreso sea lindo. Espero que el equipo gane cuando vuelva. No importa si marco goles", afirmó Herrera en una entrevista para Daniella Fernández.

Sin embargo, no ha sido un proceso sencillo, por lo que trató de estar enfocado en llegar a tope lo antes posible. "Trato de hacer todo para volver fuerte y no que hayan problemas. Han sido los seis meses más difíciles de mi carrera, pero hay que saber llevarlos. Los mensajes que he recibido de los hinchas y el apoyo del club hacen que esto sea más fácil", agregó el delantero.

De otro lado, no descartó la posibilidad de nacionalizar peruano para ser parte de la 'bicolor'. "Me encantaría. Debe ser algo hermoso jugar en una selección. Representar a un país debe ser lindo. No dudaría en nacionalizarme peruano", concluyó.

Emanuel Herrera sufrió una rotura en tendón rotuliano, en el duelo ante Universitario, por el Apertura. Esta lesión lo mantuvo alejado de las canchas los últimos seis meses. Su ausencia fue un duro golpe para los rimenses, aunque permitió aplicar nuevos sistemas de ataque. Actualmente, es un firme candidato a llevarse el título del Clausura.

Lo que resta del Clausura a Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima. (Foto/video: América TV)

