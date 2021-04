Sporting Cristal “es un grande de Perú y tiene todo para competir de buena forma” en el grupo E de la Copa Libertadores 2021, señaló este viernes el estratega del Rentistas, próximo rival del equipo rimense en la competición continental.

“Vamos a intentar a estar a la altura”, advirtió Martín Varini en una entrevista con Ovación, donde dejó claro que ahora analiza su presente a profundidad.

“Estamos en proceso de estudio. Tenemos claro que Roberto Mosquera es un grandísimo entrenador, con muy buenos resultados y una larga trayectoria. Y de Sporting Cristal tenemos conocimientos de sus jugadores, por ejemplo Alejandro González, que tuve la oportunidad de dirigirlo siendo interino y es un excelente profesional”, indicó el técnico del subcampeón uruguayo de tan solo 29 años, que ve complicado al elenco bajopontino como a Sao Paulo y Racing, los otros integrantes de la llave.

“Es un grupo muy difícil. Sin duda que nos vamos a enfrentar a tres grandes de América como Sao Paulo, Racing y Sporting Cristal, pero estamos muy entusiasmados y nos estamos preparando para llegar de la mejor manera”, afirmó Varini.

Rentistas tiene las armas necesarias para competir en la Libertadores, aseguró el joven DT charrúa. “Una de las grandes fortalezas del fútbol uruguayo es esa garra que tanto se habla, esa capacidad del jugador de soportar el sacrificio. Nuestro modelo se basa en esa fortaleza complementándola con un sistema táctico que nos permita dominar a los rivales, ya sea desde la posesión de la pelota o desde el juego. Hay un trabajo muy profesional para poder equiparar las fuerzas en esta Copa Libertadores”, declaró.

El tema de su edad “es un dato llamativo, pero lo importante es la experiencia y la capacidad de aprendizaje que tenga cada uno”, aclaró. “Me he formado desde hace muchos años en esto y he intentado capacitarme de una forma muy fuerte para estar a la altura”, agregó Martín Varini, sucesor de Alejandro Cappuccio en el banquillo de Rentistas.