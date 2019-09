Manuel Barreto a sus críticos por su pasado en la ‘U’: “No tengo absolutamente nada que decirles”

Manuel Barreto se estrenó como DT en el Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal y llevó al cuadro rimense nuevamente a la senda de la victoria. El técnico fue designado esta semana, tras la salida de Claudio Vivas y estuvo en el ojo de la tormenta, tras la lluvia de críticas que tuvieron hacia él por su pasado en Universitario de Deportes. ¿Qué dijo al respecto?

"No tengo absolutamente nada que decir. Creo que hay mucha gente que reconoce el trabajo que vengo haciendo en el club y que me valora. Después, no tengo nada que reprochar. Con el correr de los partidos se va ir mejorando y ganando, lo importante es que el hincha esté contento con su equipo. No lo tomo como algo personal", manifestó en conferencia de prensa.

Asimismo, destacó la actuación del plantel, pese a las anotaciones erróneas que hubieron. "Muchas veces la falla de gol no tiene que ver con la falta o exceso de trabajo. En la medida que nos conozcamos más, la confianza y la tranquilidad irán generando las situaciones propicias. Hemos seguido persistiendo hasta terminar ganando", agregó.

Sporting Cristal se ubicó como líder del campeonato, con 45 puntos. Al respecto, Barreto sostuvo que para este partido se volvió a los lineamientos del club, lo que ayudó a quedarse con el triunfo. "Hemos tratado de modificar aquellas cosas que nos parecían importantes para este partido, también encontramos el equilibro y supimos atacar y defender mejor", especificó.



El próximo encuentro de los rimenses será de local en el Alberto Gallardo, donde recibirá a Ayacucho FC el siguiente domingo a las 11:00 a.m. En tanto, Municipal viajará a Trujillo para enfrentar a César Vallejo en el estadio Mansiche el viernes a las 8:00 p.m.

