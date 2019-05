¿Cómo olvidar a Emanuel Herrera? El 'Chorri Palacios y otras opciones en ataque

Sporting Cristal empató 0-0 el último fin de semana en Lambayaque y saltaron las alarmas. La lesión de Emanuel Herrera y la falta de gol ante el Pirata FC le dieron un dolor de cabeza a Claudio Vivas.

Aunque 40 goles en una temporada no se consiguen así no más, en La Florida reconocen que tienen talento de sobra. Por eso, aunque el domingo no fue su día (falló cinco oportunidades claras), la confianza en el 'Chorri' Palacios no está perdida y no solo por su parecido físico a Roberto Palacios.

El uruguayo llegó como un carta goleadora, pero no siendo la única. Porque en el comando técnico hay confianza en Paulo Gallardo, Fernando Pacheco o 'Tití' Ortiz como opciones de gol, pero también en actores secundarios que supieron dar su granito de arena el año pasado como Horacio Calcaterra, 'Pato' Arce o 'Canchita' Gonzales (los últimos dos en Melgar de Arequipa).

La temporada pasada, entre los cinco jugadores (Gallardo no jugó ni un minuto), anotaron 32 goles. Y los que aprovecharon esas celebraciones fueron los hinchas de la San Martín, Melgar, Cristal y Sport Rosario. Actualmente, Sporting Cristal espera que la cifra aumente y, hasta la fecha, esos mismos ya llevan 6 anotaciones.

No es cuestión de estadística

A pesar de que los números marquen la tendencia, en Cristal saben que las estadísticas son lo único que cuenta. Por la cabeza de Vivas pasan muchas cosas y el cambio de sistema, ahora que no está Herrera, es una de ellas.

Del 4-4-2 elegido para que el 'Chorri' y la 'Maquinaria' compartan dupla de ataque, el entrenador argentino ya pasó a un 4-3-3 en el último partido, donde el 'charrúa' era el único punta y detrás lo acompañaban Ortiz, Arce, Calcaterra y 'Canchita', los nombres que señalamos anteriormente.

Aunque la pelota no entró -en gran parte por el buen trabajo de Luis Llontop-, Cristal no dejó de generar. Hasta falló un penal y le anularon un gol, como para confirmar que si algo merecía era, precisamente, ganar.

Ahora le quedan cinco partidos del Apertura, donde tendrá que ganarlo todo para alcanzar a Binacional. Para eso saben que se tiene que abrir el arco y en La Florida ya señalaron a un hombre clave: Paulo Gallardo, delantero de 18 años que ya viajó con el primer equipo y hasta ha sido seguido de cerca por Ricardo Gareca.



El '9', que es categoría 2001, pasó a la historia en la Copa Federación como el jugador con más goles anotados en una sola categoría: 45. Además, él mismo se caracteriza por ser un jugador rápido -como para aprovechar los espacios- y de muy buena pegada con la pierna izquierda.

No se olviden de ellos

En caso los experimentos no funcionen, en tienda rimense no se pueden olvidar de dos jugadores que siguen perteneciendo al club: Brandon Palacios y Alexander Succar, ambos titulares en los equipos a los que han sido prestados (San Martín y Huachipato, respectivamente).

El hijo del 'Chorri' tiene 20 partidos con la camiseta 'celeste'; mientras que Alexander ha disputado 108 encuentros, en los que ha anotado 28 goles. Este año, entre ambos jugadores, solo han anotado dos goles, pero, como se dijo anteriormente, los números no lo dicen todo.

Mientras piensan cuál será la salida al problema, en el club saben que no queda otra que seguir ganando lo que viene. Sin importar nombres ni alineaciones, hay veces que los grandes equipos tienen que salir a ganar con un gol en contra si es necesario.

Por eso, el último campeón peruano saca el pecho. Ahora más que nunca, cuando pasa un pequeño mal momento, es cuando debe demostrar de que está hecho. Y para eso, de algo deben estar seguro y es que los goles llegarán.