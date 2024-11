El caos en la Federación Peruana de Fútbol generó más de una crítica y, claro, el más señalado fue (y es) Agustín Lozano. El presidente de la FPF fue liberado el pasado martes, tras ser detenido de manera preliminar por estar vinculado como el líder de la organización criminal ‘Los Galácticos’. Si bien las investigaciones siguen su curso, el titular de San Luis decidió viajó a Paraguay para participar del 79° Congreso Ordinario de la Conmebol y, a su vez, de la final de la Copa Sudamericana entre Racing Club y Cruzeiro. A su regreso, se pronunció sobre todos estos escenarios y también dejó un mensaje al Gobierno, luego de que se perdiera la sede del Sudamericano Sub-20 (finalmente se realizará en Venezuela).

“En estos días que ha pasado veo que se nos acusa que la Federación no tiene plata, que está quebrada. Para aquellos que dicen eso, la Federación es la más consistente económicamente. Es la más estable y tiene un gran potencial porque se da el lujo de grandes inversiones en infraestructuras, que muchos quisieran tenerlo y no pueden. Hoy se nos dice que no hemos pagado CTS, líneas telefónicas”, mencionó a la salida del aeropuerto, para América Deportes y Best Cable.

A su vez, indicó que “¿cómo pagarlo si en ese periodo la gente que tiene las facultades no han podido hacerlo porque estaban privados de su libertad? Hoy en día se está regularizando todo eso. La FPF de hoy es ordenada, con una administración financiera, económica y administrativa que otros quisieran, aunque les cuesta reconocer”.

En relación al presente de la Selección Peruana (estamos últimos en las Eliminatorias), evitó dar un comentario: “Yo no opino, para eso tenemos un director deportivo. Si queremos en mediano o largo plazo no seguir quejándonos de los resultados, tenemos que invertir en menores. Es algo que siempre recomendé y no quisieron hacer caso. Hoy, cuando ven que las cosas no dan resultados, todos quieren dar un grito al cielo”.

Por otro lado, detalló el trabajo que se realiza en este sector: “Hace dos años venimos trabajando en menores, lo que mucho tiempo no hicieron. Los comunicadores no dijeron nada y hoy que lo hacemos nos quieren pedir respuestas en menos de dos años. Como presidente de la Federación, voy a dar siempre la cara”.

Antes de retirarse, Agustín Lozano fue consultado por la pérdida de la sede de organización del Sudamericano Sub-20 en 2025: “Habría que preguntar al IPD por qué no cumplió. Se comprometió en cumplir a tiempo con los estadios de Arequipa y no es la primera vez que el Gobierno ha fallado”.

Es importante señalar que si bien el presidente de la FPF está en libertad, la Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada había solicitado 36 meses de prisión preventiva para él. Lozano está siendo investigado por el caso ‘Los Galácticos’. Ojo, este requerimiento también involucra a José Carlos Isla, Genaro Miñán, Sabrina Martín y Óscar Chiri, quienes estarían implicados en al menos 20 hechos criminales relacionados con delitos de organización criminal, lavado de activos y otros.

Por lo pronto, el caso sigue su curso, y la audiencia programada para el 10 de diciembre será decisiva para determinar el futuro de los acusados y las repercusiones de estas denuncias en el fútbol peruano.

¿Cuántos años de cárcel podría afrontar Agustín Lozano?

En una entrevista para Canal N, Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía, explicó el caso judicial y mencionó la posible condena que afrontaría el presidente de la Federación Peruana de Fútbol en caso de ser declarado culpable. “La investigación va más allá de un año y medio por la fiscalía de crimen organizado, liderado por el doctor Orihuela, tras esto, ordenó el día de ayer (miércoles) un requerimiento de allanamiento con fines de detención y registró a doce personas. Hoy, junto a doce fiscales y policías especializados, ejecutaron el operativo tanto en Lima, Piura, Chiclayo, Huánuco y Tumbes, declaró.

Asimismo, Chávez Cotrina aclaró que el titular de San Luis enfrenta acusaciones por presuntos delitos de corrupción, fraude en la gestión pública y lavado de activos, en conexión con el manejo inapropiado de los recursos de la FPF. “En el transcurso de los días, después de la detención de 15 días preliminares, la Fiscalía va solicitar otras medidas y ahí se hará pública las evidencias concretas contra los investigados”, indicó.

“Estamos hablando de un concurso real de delitos y en este caso, las penas se suman y estaríamos hablando de un total de veinte años de cárcel”, agregó el letrado. Cabe señalar que esta fase inicial también conlleva el cumplimiento de protocolos legales, como la revisión en medicina legal, antes de ser trasladados a la sede de la prefectura, donde se llevará a cabo la detención preliminar.

Si se confirma que los hechos por los cuales se acusa a Lozano y los demás directivos son ciertos, la condena será efectiva. La decisión final dependerá de que la Fiscalía presente pruebas sólidas, una pena potencial superior a cinco años, y el riesgo procesal (como el riesgo de fuga o interferencia en el proceso).





