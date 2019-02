¿Fue por amor? La razón por la que Flavio Maestri firmó por Alianza Lima

Después de tantos años, Flavio Maestri se animó a revelar la razón por la cual dejó de pertenecer a Sporting Cristal , para pasar a las filas de Alianza Lima en el 2004. El ahora panelista explicó para Fox Sports Perú, los motivos que lo llevaron a firmar por el club íntimo

El exdelantero contó que, en aquel entonces, Sporting Cristal venía siendo manejado por 'personas equivocadas'. Esto lo incomodó y lo llevó a aceptar la propuesta que le ofrecieron desde Alianza Lima.

"Yo siempre jugué en Sporting Cristal porque estaba cómodo y siempre me quiso. Me tuve que alejar del club porque estaban las personas equivocadas, pero no quiero decir nombres y (en ese momento) el único que me llamó fue Alianza", señaló Maestri en Fox Sports Radio.

Además, confesó que jamás tuvo un acercamiento con Universitario. "La 'U' nunca me buscó. Cuando jugué en Sport Boys fue al termino de mi carrera porque mi papá es hincha y casi toda la familia", agregó.

Hace poco, Flavio Maestri declaró ser hincha de Sporting Cristal y Alianza Lima, señalando que a ambos clubes los lleva en el corazón. El 'Tanque', le dio el título nacional a Alianza Lima en el 2006, tras anotarle a Cienciano.