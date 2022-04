César Vallejo venció por 2-0 a Sporting Cristal, pese a que jugar todo el segundo tiempo con 9 hombres debido a las expulsiones de Yorleys Mena y Renzo Garcés. Al respecto, el director técnico del cuadro celeste, Roberto Mosquera, expresó una autocrítica por la derrota de su equipo que atacó en la etapa complementaria, pero no metió gol.

“No aprovechamos el error del rival. No ganó la responsabilidad. Nos ganó la ansiedad y no pudimos resolver. En situaciones así, también es mi culpa. Creo que once contra once jugamos mejor”, señaló el estratega nacional durante conferencia de prensa.

De la misma manera, señaló que hablará con sus dirigidos. “No es lo peor que me ha pasado, pero es incómodo. El campeonato sigue y mañana (sábado) conversaremos en extenso sobre lo que ha pasado. Le pusimos demasiada adrenalina. Un partido atípico”, mencionó.

“Al comienzo de año dijimos que la plantilla era corta y, de hecho, por eso también la inclusión de Jesús Castillo en la defensa. No había el presupuesto para una plantel más amplio”, añadió.

Por otra parte, el técnico del elenco del Rímac resaltó el rendimiento del portero de César Vallejo que se lució con grandes atajadas como, por ejemplo, a un cabezazo de Christofer Gonzáles. “Hay que darle valor al trabajo de Carlos Grados y aprovecho en felicitarlo”, añadió Roberto Mosquera.

Sporting Cristal debe concentrarse en la Copa Libertadores

El cuadro celeste deberá voltear la página ya que enfrentará el martes 12 de abril a Universidad Católica de Chile en condición de visita por la Copa Libertadores. El elenco celeste perdió (2-0) ante Flamengo por la primera fecha y ahora, buscará sus primeros tres puntos.





