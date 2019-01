"El técnico que más me marcó fue Reinaldo Rueda", le confesó Alexis Mendoza a Depor

Alexis Mendoza llegó a Perú con el objetivo de darle a Sporting Cristal el bicampeonato , pero ¿quién es Alexis Mendoza y cómo se define el técnico, luego de su paso por el fútbol colombiano?

El DT de Sporting Cristal es un hombre que sabe de fútbol, con una carrera impecable que ha transcurrido por Junior de Barranquilla, la selección colombiana, los mundiales y también la dirección técnica. Por esos años no esperaba llegar a Perú, pero el destino quiso traerlo a estas tierras para poner en práctica todo lo que aprendió.

Reinaldo Rueda fue uno de sus grandes mentores. Famoso por trabajar con las divisiones de Sub 17, Sub 20 de Colombia, Rueda marcó el carácter y visión que posee Mendoza como técnico. “Cada uno de los entrenadores con los que trabajé me marcó en algo. Pero el que más me marcó fue el profe Rueda, porque fueron 10 años que estuve trabajando con él”, señaló en entrevista para Depor.

Otro de los técnicos con los que trabajó fue con ‘Pancho’ Maturana, conocido por su larga trayectoria en el fútbol colombiano, con el título de la Copa Libertadores con el club colombiano Atlético Nacional y la Copa América con su selección nacional.

“Soy un técnico que le gusta atacar, que le gusta jugar bien. Tomo precauciones defensivas, pero no quiere decir que no voy a atacar. Me gusta que mi equipo tenga un porcentaje muy alto de goles a favor, y que en contra sea el mínimo. Y me defino como un técnico que le gusta ganar”, agregó Alexis Mendoza.

Sporting Cristal se va por el bicampeonato y se alista con todo para su participación en la Copa Libertadores. Con la llegada de Christofer Gonzales y Cristian Palacios, el ‘profe’ Mendoza busca alcanzar la estrella 20.

