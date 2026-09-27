Sporting Cristal vs. ADT se enfrentan por la Copa de la Liga. (Foto: Getty Images)
Sporting Cristal vs. ADT se enfrentan por la Copa de la Liga. (Foto: Getty Images)

vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por el partido de ida de las semifinales de la . ¿En qué canal ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de Bicolor +. El encuentro se disputará este domingo 27 de septiembre en el Estadio Unión Tarma. ¿A qué hora inicia el encuentro? El partido está programado para las 3:15 p.m. en Perú.

Sporting Cristal enfrenta a ADT por el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal enfrenta a ADT por el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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