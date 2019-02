'Día de la Raza Celeste' | Sporting Cristal vs. Cantolao EN VIVO vía GOL PERÚ en el estadio Alberto Gallardo

Sporting Cristal hará su presentación oficial del plantel 2019 en el denominado 'Día de la Raza Celeste', con el que defenderá su título nacional y participará en la Copa Libertadores, ante laAcademia Cantolao este domingo 3 de febrero desde las 4:00 p.m. (EN VIVO vía GOL PERÚ) en el estadio Alberto Gallardo.

Los celestes tenían pactado un duelo ante Emelec para que les devuelvan la visita que hicieron en la denominada 'Explosión Azul', pero el inconveniente con el hincha que participó del duelo con camiseta eléctrica generó la cancelación del encuentro.

Sporting Cristal: “Es un sueño hecho realidad”, dijo Patricio Arce en su presentación oficial



La dirigencia bajopontina habló con sus pares de Cantolao , quienes accedieron a jugar el encuentro. Por tanto, la fiesta celeste se hará sin postergación de fecha.

Sporting Cristal sufrió varias bajas para la presente temporada porque se fueron Marco López, Josepmir Ballón, Carlos Grados y Gabriel Costa, quien para muchos fue el mejor del 2018.

Eso sin contar que Mario Salas, el chileno que dirigió a los celestes se fue a Colo Colo.

Ahora está al mando el colombiano Alexis Mendoza y han llegado al plantel Patricio Arce, Christofer Gonzáles, Alexander Succar, Cristian Palacios, aunque se espera la incorporación de otro refuerzo de nivel para afrontar la Libertadores.

Cabe mencionar que el club celeste tiene programado una serie de actividades para los fanáticos desde las 11 de la mañana. Las entradas están a un 90% agotadas.

Alineaciones probables:



Sporting Cristal: P. Álvarez; J. Madrid, R. Revoredo, O. Merlo, J. Céspedes; J. Cazulo, E. Chávez, C. Gonzales; F. Gómez, C. Palacios y E. Herrera



Cantolao: F. Nicosia, C. Cabello, O. Contreras, E. Mogollón, F. Jasaui, D. Ramírez, J. Atoche, P. Albarracín, J. Ponce, D. Chávez, C. Lasso