¿Otra vez tú? Christofer Gonzales y el remate que se falló frente al arco de Municipal [VIDEO]

No le fue como esperaba. Christofer Gonzales entró de titular dispuesto a ser el protagonista de uno de los goles del triunfo rimense; sin embargo, por segunda vez, se falló otro disparo solo frente al arco, en el Sporting Cristal vs. Municipal , pro la Fecha 7 del Torneo Clausura.

A los 11 minutos del segundo tiempo, Calcaterra inicia el contragolpe cerca al área edil, que luego pasa a Palacios y el remate fallido choca en el guardameta Rivadeneyra. Esta pudo ser la oportunidad de Gonzales de abrir el marcador, pero el disparo chocó contra el palo y no pudo gritar su tan ansiado gol.

Christofer Gonzales se falló otro remate frente al arco de Municipal. (Video: GOLPERU)

Sporting Cristal está a una victoria de conseguir el liderazgo en el campeonato, luego de que Binacional no pudiera sumar puntos ante el cuadro de Ángel Comizzo. Sin embargo, este encuentro también es una prueba de fuego para Manuel Barrerto, quien se estrena como DT en Primera con los cerveceros.



El próximo encuentro de los rimenses será de local en el Alberto Gallardo, donde recibirá a Ayacucho FC el siguiente domingo a las 11:00 a.m. En tanto, Municipal viajará a Trujillo para enfrentar a César Vallejo en el estadio Mansiche el viernes a las 8:00 p.m.

