Sporting Cristal vs. Sport Boys: ¿Por qué no jugó Emanuel Herrera el primer amistoso del año?

Hoy se jugó el Sporting Cristal vs. Sport Boys en el primer encuentro amistoso del año para los celestes en La Florida. Los cerveceros jugaron en casa a puertas cerradas, pero en las formaciones planteadas por Alexis Mendoza no apareció Emanuel Herrera , entonces, ¿qué pasó?

Es sabido que Emanuel Herrera es el capricho del técnico de Atlético Nacional, Paulo Autuori, quien pidió con urgencia el arribo del goleador del Sporting Cristal (con 34 anotaciones en el 2018), por lo que la prensa colombiana estuvo detrás de las conversaciones entre los directivo de los verdolagas y los cerveceros, aunque siempre con la misma versión: “Se tiene todo listo, pero falta la respuesta del jugador”.

En el primer amistoso de los celestes, que terminó en empate 2-2, se esperaba el ansiado estreno del nuevo tridente de Alexis Mendoza, con Gonzales, Palacios y Herrera de punta, pero durante el primer tiempo no fue incluido, en su lugar estuvo Succar. Para el segundo tiempo se empleó otra alineación, con Gómez, Liza y Castro en el ataque, sin Herrera otra vez.

Por el momento, no se ha tenido un reporte oficial que indique que Emanuel Herrera se lesionó en los últimos días de entrenamientos de Sporting Cristal.

Sporting Cristal va por su primer triunfo: el once de Alexis Mendoza para el choque ante Boys [FOTOS]

Ojo. En el último día de entrenamiento de los celestes, Herrera no estuvo presente, lo que alimentó las especulaciones de su participación en Sporting Cristal para esta temporada. Según la prensa Colombiana, de esta semana no pasa el cierre de la contratación del máximo goleador de los cerveceros, pero no hay respuestas oficiales aún.

Sporting Cristal se va por su bicampeonato este año, pero ha sufrido bajas en su plantel original, con el que llegaron a clasificar a la Copa Libertadores. Con la salida de Mario Salas, Gabriel Costa y Josepmir Ballón, el cuadro cervecero ha tenido que reforzar nuevamente sus filas para afrontar los retos de este año. ¿Se irá también Emanuel Herrera?