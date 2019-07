El de la despedida: Kevin Sandoval marcó el gol de la victoria para Sporting Cristal ante Zulia FC [VIDEO]

Una despedida digna. Kevin Sandoval anotó el tercer gol rimense para sellar la victoria en el Alejandro Villanueva. No obstante, no fue suficiente, pues los 'negriazules' marcaron dos goles de visita en elSporting Cristal vs. Zulia FC , lo que les dio la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2019.

A los 96 minutos del compromiso, Kevin Sandoval logró ingresar al área de Zulia para así marcar su segunda anotación en el partido. Si bien el partido fue ganado por Sporting Cristal, los dos goles de visita que anotaron los 'negriazules' cerraron por completo la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda.

Kevin Sandoval marcó el gol de la victoria para Sporting Cristal ante Zulia FC. (Video: DirecTV Sports)

Sporting Cristal fue el único equipo peruano que se mantuvo vigente en un torneo internacional, luego de su participación en la Copa Libertadores. Melgar también llegó a este torneo, como mejor tercero en el certamen copero, pero fue eliminado en la primera ronda.

Con esta derrota, los rimenses cierran su participación en la Copa Sudamericana 2019. El próximo encuentro de los celestes será por la Copa Bicentenario, donde enfrentarán a Sport Boys el domingo 11 de agosto a las 8:00 p.m.

