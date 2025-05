Como parte de sus intentos por potenciar el fútbol peruano, la Liga Profesional de Fútbol (LFP) realizó este lunes 12 el sorteo del fixture del Torneo Juvenil Sub 18 - 2025, que reemplazará al anteriormente conocido Torneo de Reservas en nuestro país. Este certamen contará con la participación de equipos como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, considerados los tres grandes de nuestro balompié.

En medio de la exigencia que hay por el surgimiento de nuevas promesas en el fútbol peruano, el Torneo Juvenil Sub 18 contará con la participación de los 19 equipos que participan en la presente edición de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Es decir, este campeonato lo jugarán sus reservistas y se desarrollará de la siguiente manera.

De acuerdo a la disposición de la LFP, el formato de la competencia tendrá Torneo Apertura y Torneo Clausura, los cuales estarán integrados por dos grupos de seis equipos y un grupo de siete. El criterio para repartirlos de esta manera se basa en la cercanía geográfica y jugarán todos contra todos a dos ruedas.

Con el objetivo de fomentar la competitividad, se determinó que el campeón del Torneo Juvenil Sub 18 tendrá derecho a participar en la Liga 3 del 2026 y clasificará a la Copa Libertadores Sub 20. Eso sí, en el caso de que un club que se corone campeón ya esté participando en Tercera División, el derecho se otorgará al equipo que haya finalizado en la mejora posición del certamen y no esté en Liga 3.

¿Qué especificaciones tiene el Torneo Juvenil Sub 18?

Los 19 equipos que participan en el Torneo Juvenil Sub 18 deberán cumplir con algunas especificaciones. La primera de ellas es contar con un máximo de 30 futbolistas inscritos dentro de su plantel. Con ello, se pretende que cada club posea variantes para afrontar los distintos partidos del campeonato.

Asimismo, solo se permitirá un máximo de cuatro futbolistas categoría 2006 en el campo. El resto deberán ser jugadores nacionales Sub 18, o nacidos en el 2007. La intención es motivar la aparición de nuevos jóvenes futbolistas con el fin de darles mayor rodaje en esta clase de competencias.

Por otro lado, cada plantel deberá tener un mínimo de cinco jugadores de la región de origen del club. Y, para finalizar, solo se permitirá un máximo de dos extranjeros con residencia mínima de dos años en el Perú. Todos los clubes tendrán que seguir cada una de estas indicaciones.

En comparación de anteriores temporadas, cuando el Torneo de Reservas estaba activo, el Torneo Juvenil Sub 18 empezará a fines de mayo y buscará la promoción de promesas de nuestro fútbol. De esa manera, se pretende darles competencia a las divisiones menores de los clubes y alimentar con más futbolistas a las categorías inferiores de la selección peruana.

Fixture Torneo Apertura

Fixture Torneo Clausura

