Unión Comercio vs. Sport Boys: miden fuerzas este domingo por el Torneo Clausura

Unión Comercio vs. Sport Boys EN VIVO | ONLINE | Sigue el partido por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este domingo, desde la 1:30 de la tarde, en el estadio IPD de Nueva Cajamarca. La transmisión estará a cargo de Gol Perú.

El 'Poderoso del Alto Mayo' y 'La Misilera' no tienen margen de error y necesitan sumar con urgencia, condicionados por su peligrosa ubicación en el acumulado de la temporada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Ambos equipos quieren celebrar su primer triunfo en el certamen, tras no conseguirlo en la jornada inaugural, con la intención de acercarse a su principal objetivo: dejar la zona de descenso.

Unión Comercio, penúltimo en la tabla acumulada con 15 puntos, cayó 2-1 ante Universitario en el Monumental y espera ganar a Sport Boys en su segunda presentación por el Clausura.

Los chalacos, bajo las órdenes de Marcelo Vivas, son coleros con 10 unidades y vienen de perder contra Alianza Lima en el Callao.

Unión Comercio vs. Sport Boys: alineaciones posibles

Unión Comercio : A. Zamudio, C. Dávila, J. Rabanal, L. Garro, H. Ángeles, D. Dioses, J. Morales, M. Carranza, C. Adrianzen, G. Di Vanni y G. Gularte.



Sport Boys: J. Medina; A. Balbín, J. Mondragón, S. Pinedo, J. Rodríguez; G. Torres, J. Tragadona, C. Urquiaga; R. Manco, V. Rossel, S. Gonzales.





