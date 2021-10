Universitario goleó 3-0 a César Vallejo este domingo y trepó al tercer lugar de la tabla acumulado, acercándose al objetivo de asegurar participación internacional para la próxima temporada. Al respecto se pronunció Luis Urruti, atacante uruguayo del cuadro crema, quien no se conforma con la Copa Sudamericana y desea sumar para alcanzar la Libertadores. Y, claro, quedarse para jugarla.

“Quedan tres partidos. La verdad que uno ahora quiere terminar de la mejor manera y terminar lo mas arriba posible, tratar de meternos en una Copa Libertadores, que es donde se merece estar este club”, señaló el charrúa para Equipo F de ESPN, tras la contundente victoria de la ‘U’ por la fecha 14 de la Fase 2. Los merengues aún tienen encuentros pendientes contra Binacional, Cusco FC y FBC Melgar.

Con Gregorio Pérez en el banquillo la motivación es mayor, dijo Luis Urruti. “Estoy feliz de que haya vuelto. Él fue el que me trajo. Yo siento un gran respaldo. Un jugador cuando tiene la confianza del técnico, creo que es importante”.

El delantero de Universitario también dejó claro que no desea cambiar de equipo para la siguiente campaña. Eso sí, aclaró que la pelota no está en su cancha. “Mi deseo es seguir acá, pero no depende de mí, depende de muchas cosas”, declaró.

Universitario actualmente se ubica tercero en la tabla anual de la temporada con 37 unidades, seguido por Vallejo con el mismo puntaje y cuatro equipos con 34: Melgar, Cienciano, Ayacucho FC y Sport Boys. El conjunto estudiantil por ahora está en zona de acceso a la Copa Libertadores 2022.





