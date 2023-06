¿CUÁL ES EL PANORAMA EN LA SUDAMERICANA?

Universitario de Deportes tiene opciones matemáticas de clasificar en primer lugar de su grupo . Esto le permitiría meterse de manera directa den los octavos de final del torneo. Para ello tendrá que derrotar a Gimnasia y Esgrima en el Monumental y esperar que Santa Fe haga lo mismo con Goiás, siempre que la diferencia de goles no sea superior a lo que consigan los cremas ante el ‘Lobo’. En su defecto puede quedar en segundo lugar, pero el resultado sigue teniendo el mismo objetivo: la victoria. Esto lo meterá en los dieciseisavos y tendría que medirse con uno de los mejores terceros de la Copa Libertadores, donde Sporting Cristal, Melgar y Alianza Lima tienen chances matemáticas de llegar a esta instancia.

EQUIPO TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- DIF. PTS GOIÁS (BRA) 2 3 0 5 2 +3 9 UNIVERSITARIO (PER) 2 1 2 5 5 0 7 SANTA FE (COL) 2 1 2 4 4 0 7 GIMNASIA (ARG) 1 1 3 2 5 -3 4

Un resultado que no sea la victoria haría que el panorama sea más dramático. Clasificaría con el empate siempre que Santa Fe no le gane a Goías y una derrota crema solo lo metería en la siguiente fase si es que el cuadro brasileño se lleva los tres puntos de Colombia.

Universitario de Deportes arrancó la fase de grupos de la Sudamericana derrotando 1-0 a Gimnasia y Esgrima en Argentina. Un resultado similar lo meterá en la siguiente fase. Video: ESPN.

¿CÓMO LLEGA UNIVERSITARIO DE DEPORTES A ESTE PARTIDO?

El proceso de Jorge Fossatti en la ‘U’ empezó de la mejor manera. El primer partido del técnico uruguayo, incluso, fue el que metió a los cremas en la fase de grupos, tras imponerse 2-0 a Cienciano. Luego tuvo una racha de doce partidos sin perder (10 triunfos y 2 empates), pero en la recta final del Torneo Apertura tuvo un bajón que lo sacó de la lucha del primer campeonato del año, que se lo llevó Alianza Lima. Esto también ha pasado factura en la Copa Sudamericana, donde perdió sus dos últimos partidos: Goiás (1-0) y Santa Fe (2-0), ambos de visita. Si bien no está en su pico de rendimiento, lo cosechado hasta el momento en el plano internacional, sumado a la irregularidad de los rivales de la ‘U’ en su grupo, llega a este partido contra Gimnasia dependiendo de sí mismo para clasificar . Es una buena oportunidad para ganar, algo que no hace desde el 2 de junio, cuando venció 1-0 a Cusco FC en el Monumental.

FECHA TORNEO PARTIDO RESULTADO 22 de junio Clausura CIENCIANO 1-1 UNIVERSITARIO EMPATE 11 de junio Apertura SPORT HUANCAYO 1-0 UNIVERSITARIO DERROTA 8 de junio Sudamericana SANTA FE 2-0 UNIVERSITARIO DERROTA 2 de junio Apertura UNIVERSITARIO 1-0 CUSCO FC TRIUNFO 28 de mayo Apertura UTC 1-0 UNIVERSITARIO DERROTA

La última vez que la ‘U’ jugó en el Monumental, derrotó 1-0 a Cusco FC. Video: GolPeru.

¿CUÁNTO DINERO GANARÍA UNIVERSITARIO EN CASO SIGA EN CARRERA EN LA SUDAMERICANA?

Universitario de Deportes ha ganado, hasta el momento, cerca de 1 millón y medio de dólares en esta edición de la Copa Sudamericana . Eso sin contar lo recaudado en los partidos como local ante Cienciano (Primera Fase), Goiás e Independiente Santa Fe (Fase de grupos). Por partido metió cerca de 50 mil personas, una cifra que se espera igualar y/o superar este miércoles frente a Gimnasia.

INSTANCIA MONTO GANADO Por jugar la Primera Fase $ 225 MIL Por acceder a la Fase de Grupos $ 900 MIL Por ganarle a Gimnasia y Esgrima $ 100 MIL Por ganarle a Santa Fe $ 100 MIL TOTAL $ 1 MILLÓN 325 MIL

Premios Copa Sudamericana 2023 (Foto: Conmebol)

Si la ‘U’ derrota este miércoles a Gimnasia y Esgrima, sumará 100 mil dólares por esa victoria y por clasificar recibiría 500 mil (si es dieciseisavos) o 550 mil (si es octavos) . Es decir, la próxima semana podría terminar con 600-650 mil dólares más en sus arcas si consigue un triunfo. O nada si es que queda eliminado. Además de seguir compitiendo a nivel internacional, lo cual le daría más acción a este plantel y tener más exposición, tendría la posibilidad de tener otro lleno Monumental. Algo que, previo al año del centenario, caería más que bien en el club merengue.

¿QUIÉNES ESTÁN APTOS PARA JUGAR Y QUIÉNES SON BAJAS PARA ESTE CRUCIAL PARTIDO?

Altas

Jorge Fossati podrá contar con José Carvallo y Alex Valera, quienes se perdieron la última fecha del Apertura ante Sport Huancayo y el arranque del Clausura ante Cienciano. Ambos estuvieron en la gira asiática con la selección peruana y ya están a disposición del técnico ‘charrúa’. Rodrigo Ureña, que no jugó en Cusco por suspensión, está apto para este choque crucial. El defensa Matias di Benedetto, ausente en el choque ante Santa Fe por acumulación de amarillas, también podrá jugar ante el ‘Lobo’. La gran duda es saber si Andy Polo estará apto para este miércoles. La ‘Joya’ salió lesionado tras el entretiempo del juego en Bogota, lo que significó que fuera desconvocado por Juan Reynoso de la bicolor. En caso llegue, llegaría sin acción desde el 8 de junio.

Bajas

Tras ser expulsado en el último partido internacional, Nelson Cabanillas no podrá jugar este partido. Seguramente José Bolívar tomará su lugar por la banda izquierda, aunque no se descarta a Hugo Ancajima. Otro que tampoco podrá tener acción es Edison Flores. Si bien el popular ‘Orejas’ regresa a Lima este lunes, tras jugar con la selección, no está inscrito para la fase de grupos. Recién podrá hacerlo siempre que la ‘U’ llegue a dieciseisavos u octavos de final.

La ‘U’ podrá contar con Alex Valera, el futbolista más decisivo del plantel en 2023: 11 goles y 2 asistencias. Video: ESPN.

¿CÓMO LE HA IDO A UNIVERSITARIO DE DEPORTES COMO LOCAL EN 2023?

Un punto a favor de Universitario de Deportes es que este año ha hecho del Monumental un bastión casi inexpugnable. Casi, porque solo perdió en una ocasión y fue precisamente en el clásico frente a Alianza Lima (2-1), cuando el técnico era el argentino Carlos Compagnucci. De ahí los números en Ate ilusionan con un buen resultado frente a Gimnasia y Esgrima. En el plano internacional no pierde en el Monumental desde el 21 de abril de 2021, cuando Palmeiras le ganó 3-2 en su debut en la fase de grupos de la Libertadores. Luego empató con Defensa y Justicia (1-1) y derrotó a Independiente del Valle (3-2). Sumado a los tres partidos internacionales de este año, suma cinco partidos sin conocer la derrota internacional en el Monumental .

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- PUNTOS PROD. 13 11 1 1 31 6 34 87%

El último partido como local de la ‘U’, en esta Sudamericana, fue el 4 de mayo. Fue triunfo 2-0 ante Independiente Santa Fe. Video: Conmebol.

¿CÓMO LE FUE A LA ‘U’ LAS ÚLTIMAS VECES QUE RECIBIÓ A EQUIPOS ARGENTINOS?

Normalmente el saldo ante equipo de Argentina y Brasil son una tortura para los equipos peruanos. Sin embargo, la ‘U’ supo competir y lograr algunos buenos resultados en sus últimos partidos. En 2011 recibió a Godoy Cruz en el Miguel Grau del Callao, por el pase a cuartos de final. Si bien el partido terminó igualado, los cremas clasificaron por penales. Es el único antecedente por Copa Sudamericana. A nivel general, el 2-0 sobre Lanús en la segunda fecha de la fase de grupos de la Libertadores 2010 significó el último triunfo crema en esa edición, pero luego conseguiría seis empates consecutivos, incluidos los dos frente a Sao Paulo de Brasil, por octavos de final.

FECHA TORNEO PARTIDO GOLES ‘U’ 19/02/09 Copa Libertadores UNIVERSITARIO 1-0 SAN LORENZO Nolberto Solano 17/10/10 Copa Libertadores UNIVERSITARIO 2-0 LANÚS Piero Alva, Gianfranco Labarthe 20/10/11 Copa Sudamericana UNIVERSITARIO 1-1 GODOY CRUZ Andy Polo 11/02/14 Copa Libertadores UNIVERSITARIO 0-1 VÉLEZ 12/05/21 Copa Libertadores UNIVERSITARIO 1-1 DEFENSA Y JUSTICIA Alberto Quintero

El último triunfo de la ‘U’ sobre un equipo argentino, en Perú, fue en 2010. Ante Gimnasia buscará volver a esa senda.