De hecho, del actual plantel, 15 jugadores terminan su vínculo con la ‘U’ este 2022. Ellos son: José Carvallo, Jorge Murrugarra, Alberto Quintero, Luis Urruti, Alexander Succar, Gerson Barreto, Federico Alonso, Leonardo Rugel, Rodrigo Vilca, Brayan Velarde, Nelinho Quina, José Zevallos, Andy Polo, Guillermo Larios y Aamat Calderón. Serían 18 si sumamos a los que han sido prestados a otros clubes: Armando Alfageme (ADT), Rafael Guarderas (Alianza Atlético Sullana) y Joao Villamarín (Atlético Grau).

Por eso, los encuentros que restan serán una gran oportunidad para que los jugadores que culminan su contrato este año demuestren su interés por quedarse en la institución. ¿Y quiénes de ellos se irían? ¿Quiénes se mantendrían? ¿Quiénes aún están en duda? Lo cierto es que los directivos cremas ya están pensando en el 2023, donde seguramente el equipo jugará la Copa Sudamericana (actualmente, la ‘U’ está en zona de clasificación en el Acumulado con 56 puntos, en el quinto lugar).

Y es que clasificar a la Libertadores es muy complicado. La escuadra estudiantil tendría que sumar 9 unidades (es decir, ganar todos sus cotejos) y esperar que Sport Huancayo, que se ubica cuarto en el Acumulado con 64 puntos, no adicione ninguno en los 4 partidos que le quedan. O que Alianza, tercero con 65, tampoco sume unidades. En el hipotético y lejano caso de que los tres clubes mencionados terminen la Liga 1 con 65 cada uno, todo se definiría por un tema de diferencia de goles. Allí la ‘U’ lleva las de perder, pues hoy tiene +19 frente a los +27 del ‘Rojo Matador’ o los +26 de los íntimos.

Los que se quedarían

De los que concluyen su contrato este año en la ‘U’, 6 de ellos se mantendrían en el club. El primero es el portero José Carvallo, quien, de acuerdo a ESPN, es el único jugador que ya ha entablado conversaciones con la dirigencia crema. El guardameta de 36 años es titular y capitán del equipo e, incluso, viene siendo convocado a la selección nacional.

Otros que se quedarían son el volante Jorge Murrugarra, quien desde el cotejo contra Ayacucho FC, en agosto, se ganó un puesto en el ‘once’ de Carlos Compagnucci, y el defensa central Leonardo Rugel, quien tuvo un buen desempeño en el clásico frente a Alianza Lima, anotando un gol. Además, en los tres partidos que disputó Rugel con la ‘U’ en el Clausura, el equipo cantó victoria.

La dirigencia de Jean Ferrari también buscaría mantener a Alexander Succar. El delantero tomó el lugar de Alex Valera, quien se fue a Arabia Saudita, y poco a poco ha ido mejorando. En lo que va del campeonato, ha marcado 5 veces y ha dado 4 asistencias. Por último, la institución renovaría al joven Guillermo Larios y a Andy Polo, pese a la sentencia por violencia doméstica que tiene este último en Estados Unidos.

Jugador Posición Edad José Carvallo Arquero 36 Leonardo Rugel Defensa 21 Jorge Murrugarra Volante 25 Guillermo Larios Extremo 20 Andy Polo Extremo 28 Alexander Succar Delantero 27

Los que se irían

Por el otro lado de la moneda, 7 jugadores no continuarían para la temporada 2023. Uno de ellos es el joven arquero Aamat Calderón (23 años), quien, a la fecha, no ha podido debutar con el conjunto crema. También dejarían el club los defensas centrales Federico Alonso y Brayan Velarde. El primero es un refuerzo uruguayo, por lo que ocupa plaza de extranjero, y el segundo no ha jugado todo este año por lesión.

Nelinho Quina también se iría de la institución: su edad, 34, le podría jugar en contra, además, el joven Piero Guzmán (22) está teniendo más oportunidades como central, puesto en el que Quina ha estado jugando en los últimos partidos. José Zevallos, por su lado, sería otro de los que deje el club a finales de la temporada: solo ha disputado 4 encuentros este año y, actualmente, se encuentra lesionado; no juega desde la fecha 3 del Clausura.

Asimismo, Gerson Barreto y Luis Urruti se marcharían de la institución. Barreto ha estado presente en 8 partidos en el Clausura, pero generalmente ha ingresado en el segundo tiempo. Urruti, en tanto, acaba de recuperarse de una lesión que lo mantuvo fuera alrededor de 6 meses. Recién ha podido jugar unos cuantos minutos ante Alianza Atlético y Mannucci, aunque no estaría en los planes del equipo técnico crema.

Jugador Posición Edad Aamat Calderón Arquero 23 Federico Alonso Defensa 31 Brayan Velarde Defensa 23 José Zevallos Defensa 23 Nelinho Quina Defensa 35 Gerson Barreto Volante 27 Luis Urruti Delantero 30

Los que están en duda

De los 15, hay dos jugadores que aún no se sabe si se irán o continuarán en el plantel. Se trata de Alberto Quintero y Rodrigo Vilca. ‘Chiquitin’ Quintero, quien ha tenido una temporada regular, está muy cerca de obtener la nacionalidad peruana, por lo que podría quedarse en la ‘U’ sin ocupar alguna plaza de extranjero. Vilca, en tanto, fue cedido por el Newcastle United, por lo que a fin de año debería volver al club inglés.

Jugador Posición Edad Rodrigo Vilca Volante 23 Alberto Quintero Extremo 34

Los que tienen un vínculo hasta 2023 o más

¿Y quiénes son los jugadores que tienen contrato hasta diciembre del próximo año? Según la página Transfermarkt, los futbolistas merengues que han firmado hasta el 2023 son: Hernán Novick, Alfonso Barco, Iván Santillán, Piero Guzmán, Tiago Cantoro, Carlos Olivos, Adrián Calero, Claudio Yacob y Jordan Guivin. Este último llegó prestado con opción de compra procedente del Celaya Fútbol Club de México.

De los mencionados, Hernán Novick es uno de los que más está destacando en los últimos partidos del cuadro crema, mientras Claudio Yacob es uno de los que más bajo rendimiento ha mostrado. El argentino llegó como refuerzo del exterior, pero no ha sido determinante en el equipo. En las últimas cinco fechas, ha jugado solo 6 minutos; en 2 partidos fue suplente y en otro no fue convocado. En estas semanas, posiblemente, la dirigencia crema va a evaluar el performance del jugador para decidir si lo mantienen en 2023.

¿Y los demás jugadores? Piero Quispe tiene contrato con Universitario hasta el 2025, mientras que Aldo Corzo y Diego Romero han sido fichados hasta el 2024. Eso sí, todos los jugadores serán evaluados en estos tres partidos decisivos que le quedan al conjunto merengue, sobre todo los 15 que terminan su vínculo este año. Ellos, con su acción en el campo, tendrán la oportunidad de decirle a la hinchada y a los directivos que, en 2023, desean permanecer en la ‘U’.

Jugador Posición Edad Termina contrato Piero Guzmán Defensa 22 2023 Iván Santillán Defensa 31 2023 Carlos Olivos Defensa 19 2023 Hernán Novick Volante 33 2023 Alfonso Barco Volante 20 2023 Claudio Yacob Volante 35 2023 Jordan Guivin Volante 24 2023 Tiago Cantoro Delantero 21 2023 Adrián Calero Delantero 21 2023 Diego Romero Portero 21 2024 Aldo Corzo Defensa 22 2024 Piero Quispe Volante 21 2025

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.