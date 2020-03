Por Javier Polanco (@JavichoPolanco)

Cuando los entrenadores de Twitter empezaban a pegarle y cuestionarlo, apareció. Gregorio Pérez ganó el partido que nadie quiere perder y todos celebrar. Lo hizo a la uruguaya y metió nuevamente a la ‘U’ en la pelea por el título del Apertura (a dos unidades del líder). Si el equipo jugó bien o mal, les aseguro que hoy a ningún hincha crema le interesa.

Los soldados de Pérez entendieron que debían sumar tres puntos ante un rival que llegaba herido tras su derrota en la Libertadores. Obvio, jugar en el Monumental ante 50 mil hinchas es un plus importante y lo aprovecharon a su histórica manera: la garra.

Por el lado de Alianza, solo queda escribir sobre la renuncia de Pablo Bengoechea. El uruguayo deja el club para felicidad de muchos ‘científicos de redes sociales’.¿Bueno o malo? Los números dicen que consiguió un título (luego de 11 años) , dos subcampeonatos y 6 clásicos ganados ante Universitario de 10 que disputó. No me quedan dudas que muchos ‘grones’ lo extrañarán. Espero que no lo olviden.

Ojo, el entrenador que llegue a Matute deberá levantar el ánimo de un plantel que está en la lona. El jueves los ‘íntimos’ visitarán a Racing de Argentina por la Copa Libertadores y pueden pasarla mal. Bendiciones.

Pd: El sábado pasado descubrí que en Perú hay más hinchas de Boca Juniors que de Universitario y Alianza.

