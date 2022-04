Recordado por los hinchas cremas noventeros y por los que repasan los títulos de Universitario de Deportes. Osvaldo Piazza, campeón del fútbol peruano en 1998, con futbolistas experimentados y otros jóvenes, cuestionados, en su momento, pero aplaudidos al final de la campaña, charló con Depor.

Desde Saint-Étienne, en Francia, el ‘Pelado’ se refiere a Jorge ‘Coco’ Araujo, actual técnico interino del equipo de Ate, su exjugador, al que hizo debutar con solo 18 años. Además, el argentino de 75 años también se refirió a Miguel Trauco, quien no goza de continuidad en el equipo donde es ídolo. Finalmente, aplaudió el trabajo de Ricardo Gareca con la selección peruana y dejó un mensaje de paz a los que disputan por ser los dueños del club crema.

¿Qué sensación le genera que Jorge Araujo, exjugador y campeón bajo su dirección técnica, sea el entrenador interino de Universitario de Deportes?

Desde el primer día que le di la responsabilidad de reemplazar al ‘Cheta’ Domínguez creí en ‘Coco’ Araujo. Aparece por la necesidad de un marcador central y confié en él. Omar Jorge también creía en él. Se le dio responsabilidad a un joven de dieciocho años, lo preparamos, pues necesitábamos un jugador con rodaje, pero demostró ser un jugador con mucha seriedad, concentración. Fue el primero que debutó, y nos dio la fuerza para confiar en los otros que vinieron como Gómez, Cordero, Matellini, Carrión, Alva, Barreto. ‘Coco’ devolvió esa confianza, nos dio ese apoyo y de ahí no salió más del equipo. Hoy asume la misma responsabilidad, me alegra muchísimo. Devuelve esa confianza que uno la tenía.

¿Cómo era Jorge Araujo en sus inicios como futbolista?

Demostraba mucha seriedad, atención. Estaba capacitado para resolver problemas. Me respondió muy bien. Era de los jugadores de mayor seriedad dentro de los jóvenes. Él me alentó a que siga apostando por más jóvenes. Estoy seguro de que se le darán los resultados como entrenador. Es una cadena, me siento orgulloso. Debutó para no descender, sino parar ser campeón.

Jorge Araujo es entrenador interino de Universitario tras la salida de Álvaro Gutiérrez. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

¿Cuál es el mensaje al ahora entrenador de la ‘U’?

Que siga adelante, él tiene el temperamento, las agallas y la inteligencia para generar todo esto. Para mí no es una sorpresa. Le están dando una responsabilidad tempranamente para dirigir un club grande, pero demostrará lo que pide la ‘U’, el hincha, el dirigente. Tiene la ventaja que fue campeón con mucha juventud. Hacemos todos los votos para que siga creciendo como técnico. Crecer en la ‘U’ es algo muy grande, y que a no muchos les pasa. Estoy seguro de que está preparado para eso sin tener toda la experiencia para estar en un club como Universitario.

A Araujo sumamos a otro conocido suyo: Manuel Barreto, actual Jefe de la Unidad Técnica de Menores en Universitario…

Recuerdo su mirada en su debut. Dudaba de la confianza que podía tener, pero después demostró estar cómodo al jugar. Debutó con dieciséis años en un partido que ganamos 5 a 1 a Municipal. Estando como técnico, se le dio ocho jugadores de la ‘U’ a la Sub20 para jugar en Mar de Plata. Ahora está Manuel Barreto como educador, está haciendo crecer a los chicos con fundamentos. La ‘U’ está apuntando a un crecimiento a la educación. No tengo ninguna duda que las bases estarán hechas.

Jean Ferrari, otro de sus exjugadores, es el administrador temporal del club crema…

Jean, en un momento tuvo que irse, era titular del equipo. Era de mentalidad fuerte, avanzada. Cuando uno ve la estructura del club Universitario, se vuelve a creer en el crecimiento de los chicos. Antes tuvimos que separar a los chicos, ponerlo en el ‘Lolo’ Fernández, que tengan una alimentación sana. Creo en el fútbol que no tiene técnico en las divisiones inferiores, sino educadores. Quiere decir que hacen crecer y fortalecer a esos chicos con talentos escondidos para verle la posibilidad de jugar. Yo viví de la pasión, por eso hago votos para que estos chicos, que ahora son grandes, tienen una respuesta a toda esa responsabilidad.

¿Cómo hizo para responder a la exigencia de campeonar y hacer debutar a tantos juveniles?

No fue casualidad. Omar Jorge fue mi ayudante afuera, en Campo Mar. Juan José Oré, conocedor del fútbol, de su país, hizo mover mucho más rápido la salida del túnel. Piazza estaba en Campo Mar, iba dos veces por semana, veía el crecimiento, el trabajo, había confianza en los chicos. Necesitábamos un plantel amplio y los chicos nos dieron resultados. Con 17 a 18 años pueden decir que fueron campeones con la ‘U’. No jugaron diez minutos para ser campeones, participaron para serlo.

Juan José Oré, alejado del trabajo de menores en la Federación Peruana de Fútbol (FPF)…

Depende mucho de los dirigentes que manejan menores en la Federación. No es una crítica. Hay que demostrar cada día, cada momento, que es lo que se quiere como Federación, como fútbol de menores. Pero si a mí me meten palos en la rueda, como me pasó. El 90 por ciento estaba en mi contra al poner jugadores jóvenes. Hay que tener también la espalda grande para tener decir que lo pones por ser responsable del equipo.

¿En qué momento hizo pesar su decisión?

En el caso de Eduardo Esidio. Un momento duro, la crítica fue muy severa. Lo condenó, y también algunos de la Federación. Yo me puse a tono con ese problema grave que había. Decidimos continuar, y miren los frutos. Como terminó Esidio de aportar a nosotros, goles que hicieron llegar a la final.

Ricardo Gareca va por la segunda clasificación de Perú a un Mundial. ¿Qué le parece su campaña con Perú?

El ‘Flaco’ puso en un lugar importante al fútbol peruano. Puse seriedad, mucho trabajo junto a Bonillo y todo un entorno que lo preparó y dio sus ideas. Hoy Perú está en otro escalón, no lo cambiemos lo que funciona bien. Perú ha recuperado su identidad, ahora tiene resultados y seguirá creciendo. Hoy hay más necesidad, otras responsabilidades.

La voz del pueblo dice que debería seguir en la selección peruana…

Por supuesto. Debe tener todo el apoyo, aún en la adversidad. Ustedes saben que no tenían posibilidades de jugar un Mundial, no podía caer del cielo; sin embargo, lo lograron. Lo que hizo el ‘Flaco’ es fantástico, ahora tienen otra posibilidad. ¿Cómo creció el equipo? Hoy no pelea los últimos puestos, sino para ir a otro Mundial. El ‘Flaco’ hizo un trabajo único.

¿A qué se debe, según su criterio futbolístico, la irregularidad de Miguel Trauco en Saint-Étienne?

Acá no lo entienden. Estoy seguro. Veo a Saint-Étienne, el contexto, y me da vergüenza, está décimo octavo. Yo lo conozco a Miguel. En la selección brilla, con un ida y vuelta interesante, quizá no sea su fuerte la marca, pero Saint Étienne cuando lo trajo sabía eso. Los mejores partidos los hizo desde que salía del fondo, los partidos que vi. Acá no lo usan como el ‘Flaco’ en la selección. Cuesta entender.

Miguel Trauco: Osvaldo Piazza revela por qué Saint-Etienné decidió fichar al lateral de la selección peruana

¿De no renovar, debería continuar en la liga francesa?

Tiene la capacidad para jugar en cualquier liga europea. Seguramente tienen que conocerlo, su fútbol. El otro día veía que hizo dos veces el calentamiento y no entró. Saint-Étienne cambió cinco técnicos en cinco años. Muy poca gente habla de esto. Las decisiones del club están a la deriva.

¿Algún futbolista peruano de la selección que haya llamado su atención?

Hoy en Perú encuentro menos individualidades y más colectivo. Hoy no hacen brillar a la vedette, sino lo hace el equipo. Es lo que más le interesa al ‘Flaco’, también. No tenemos más Guerreros, Farfán, pero sí a otros jugadores complementarios. Perú tuvo grandes jugadores, que brillaron en Europa, pero hoy hay otra dimensión como equipo, más sólido, concentrado. No hay un solo jugador que haga la diferencia, sino un equipo.

¿Qué mensaje le deja al hincha de la ‘U’?

Univresitario no puede cometer más errores ni estar peleándose por saber a quién le pertenece. No puede titubear. Es un deseo, espero que sea una realidad con ‘Coco’ Araujo, Manuel Barreto y Jean Ferrari. La ‘U’ es grandísima. Me dio la oportunidad de seguir creciendo, de ganar un campeonato.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR