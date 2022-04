Liga 1 y el VAR: quejas, polémicas y dudas; la experiencia del videoarbitraje en el resto de Sudamérica.

“Está bastante avanzado que el VAR ya pueda implementarse este año en el Torneo Clausura”, fueron las primeras palabras de Lánder Aleman como flamante presidente de la Comisión Organizadora de las Competiciones FPF, tras ser electo en la Asamblea de Bases Ordinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Así, se iniciaba el ingreso del videoarbitraje en la Liga 1 del fútbol peruano.

Con este anunció, Perú será el octavo país de Sudamérica en contar con esta herramienta de asistencia arbitral. Una decisión que Víctor Hugo Rivera, expresidente de la Comisión de Árbitros de la FPF, respalda totalmente. “Al ser un país mundialista es necesario que nuestro campeonato cuente con el VAR. Su ingreso será muy importante ya que podrá resolver las polémicas que se suelen dar. Considero que es muy oportuna su implementación. Hay muchos árbitros preparados y en caso se llegue a dar habrá que seguir preparando a los demás”, le dijo a Depor.

PAIS USO DEL VAR INICIO Brasil Total 2019 Colombia Total 2020 Chile Total 2020 Paraguay Total 2020 Argentina Total 2022 Uruguay Parcial 2021 Ecuador Parcial 2020 Perú No - Bolivia No - Venezuela No -

Los pioneros

Brasil fue el primer país en Sudamérica que contó con el videoarbitraje para su ligas locales. En la temporada 2017 tuvo presencia en 21 encuentros de diferentes competiciones. Sin embargo, a partir del 2019 lo utilizan en los 380 partidos de la primera división.

Pese a que ha invertido una gran cantidad de dinero y recursos para garantizar el correcto uso del VAR, e ste no se salva de las fuertes críticas por parte de jugadores, entrenadores y dirigentes. El caso más sonado ocurrió el campeonato pasado, cuando Dani Alves formaba parte de Sao Paulo. El hoy jugador del Barcelona arremetió fuertemente contra los encargados de impartir justicia, tras una expulsión dudosa de su compañero. “El VAR tendría que ser una solución, pero en manos de incompetentes no sirve”, escribió en su cuenta de Twitter.

Como lleva más tiempo de vida se han podido extraer algunas estadísticas por temporada, con respecto a cómo cambió el Brasileirao después de la llegada del VAR, teniendo como variables el número de penales, goles y expulsiones. Todo esto en comparación con otras ligas europeas.

Liga Números Penales (variación) Número de goles (variación) Número de expulsados (variacion) Brasileirao +17 +0.5 +7 La Liga +30 -101 -8 Premier League +12 -24 +4

No todo bien en Colombia

En el país ‘cafetero’ se implementó por primera vez para la final del Torneo Clausura 2019. En la siguiente temporada el uso del VAR fue solo para los encuentros (4) más importantes de la jornada. Después de tres años recién se ha podido utilizar en todos los partidos programados de la Liga BetPlay.

A finales del 2021 se capacitaron en Colombia a 32 jueves en el videoarbitraje. Hasta la fecha suman más de 60 los profesionales que pueden ser designados para el VAR.

José Joaquín Torres, exarbitro colombiano FIFA, conversó con Depor para analizar cómo le ha ido al VAR en el campeonato de su país. Desde su punto de vista el uso de esta herramienta le está quitando responsabilidad al juez principal, ya que paralizan mucho el juego y muchas de sus decisiones se apoyan en el videoarbitraje.

“ Desafortunadamente no ha sumado al arbitraje de Colombia porque el objetivo principal no se cumple. El VAR tiene como foco que los incidentes graves no observados por el equipo arbitral sean analizado por los encargados de esta herramienta tecnológica. No obstante, acá se está utilizando para cualquier situación. Existe una completa inconsistencia con el principio fundamental del VAR que es mínima interferencia, máximo beneficio”, afirmó.

“Este problema se da porque se apresuró mucho su implementación. Creo que debió de hacerse de forma experimental por un buen tiempo. No estábamos preparados para su llegada. Además se convocó a árbitros que hace mucho tiempo no estaban en actividad o que no habían tenido un buen rendimiento e incluso siendo separados de la nómina arbitral, Todos con una preparación mínima”, añadió.

Arrancó con el pie derecho

El 31 de marzo del 2022 quedará marcado como un día histórico para el fútbol argentino, fecha en la que se estreno el VAR en la primera división. A diferencia de otros países las salas de monitoreo no se encuentra en la cancha, sino en el Centro de Tecnología y Desarrollo Arbitral, predio construido en Ezeiza. Dentro de cada recinto deportivo solo se encuentra instalada la pantalla para que revise el juez central.

Para Juan Carlos Loustau, uno de los árbitros más emblemáticos de Argentina, el arribo de esta tecnología lo ve como algo positivo: “Le está yendo bien, aunque algunas decisiones pueden ser discutidas. El VAR le está dando buenos resultados al arbitraje argentino”.

Asimismo, aseguró que el éxito que viene teniendo el VAR en su país se da porque los réferis tienen mucha experiencia en su aplicación, ya que son usualmente convocados por la Conmebol para los distintos torneos internacionales.

“La capacitación se da para todos los árbitros en Sudamérica. Por más preparados que estén, está la capacidad individual y el rodaje que tengan. Creo que esto es algo en lo que sacamos ventaja respecto a otros países. La teoría que reciben se condice en la práctica”, explicó.

Escándalo en Chile

A inicios del 2020 se implantó el VAR para el Campeonato AFP PlanVital Primera División. Se dio de manera integral para los 308 partidos que se disputaron durante la temporada. Después de dos años de preparación y simulaciones, el videoarbitraje se hizo realidad en sueño sureño.

La idea era que el arbitraje chileno se fortalezca con el ingreso de esa herramienta. Sin embargo, no fue así. Ni la contratación de Javier Castrilli como Presidente de la Comisión de Árbitros pudo solucionar el problema. Es más, el renombrado juez argentino tuvo que renunciar hace una semanas al estar vinculado en un supuesto amaño durante la definición de la promoción 2021, donde el VAR fue el gran protagonista.

Javier Castrilli, Presidente de la Comisión de Árbitros de Chile, fue despedido a inicios de abril tras estar envuelto en un lio con el VAR. (Foto: Agencias)

De manera parcial

En Ecuador y Uruguay también hay presencia del VAR pero no se da en todos los compromisos. Para el caso de la Liga Pro, su intervención (2020) solo ocurre cuando un equipo pide que se use esta tecnología. Normalmente con los equipos más grandes del país norteño y para encuentros de gran trascendencia.

El balompié charrúa instauró la asistencia arbitral desde marzo del 2021. Se emplea más que todo para los clásicos Nacional vs. Peñarol y alguno que otro encuentro más. Desde lo técnico no hubo problemas, pero sí desde las decisiones de los jueces. Un problema que parece de nunca acabar, así esté de la mano con la tecnología.





